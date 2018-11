Sådan livestreamer du som en pro-gamer

Hvis du vil streame som en professionel, skal du også have dit ansigt på skærmen, og du er nødt til at interagere med dine fans. Selv hvis du kun har nogle få seere til din stream, bliver oplevelsen meget bedre, hvis du er i stand til at tale til dem, mens deres kommentarer kommer op i chatten.

Hvis du har et webcam og en mikrofon indbygget i din laptop, glimrende. Du har taget det første skridt. Men problemet er, at disse indbyggede enheder er så basale. Hvert klik på din trackpad eller tastaturet bliver opfanget, og det lyder ikke meget bedre, end at tale ind i en konservesdåse med et stykke snor i enden.

Et dedikeret web-kamera kan sættes op hvor som helst, så du selv kan styre, præcis hvordan du tager dig ud i din stream.

Nogle af de webcams, vi anbefaler, er Microsoft LifeCam Studio og Logitech C922 Pro Stream Webcam, som begge giver en fornuftig 1080p-billedkvalitet.

Hvis du er ude efter noget, som kan give endnu bedre resultater, er Razer Stargazer det eneste webcam, der kan optage 720p ved 60fps. Der er til gengæld også andre kameraer, der kan fjerne baggrunden bag dig.

Det er vigtigt, at få et ansigt på sin video, så man ikke kun hører stemmen. Sørg for at placere dig et sted, hvor lyset er godt og kameraet peger direkte mod ansigtet. De fleste ser ud til at foretrække en placering, hvor ansigtet er i ¾-profil på skærmen, men der er ingen faste regler.

Sørg også for at bruge en god mikrofon. Razer Seiren og Seiren Elite er begge gode valg, især fordi den sidstnævnte ligefrem har 'Elite' med i navnet. Ud over at lyde fantastisk, har Sieren Elite et indbygget high-pass filter, som fjerner uønskede lavfrekvente vibrationer, såsom fodtrin eller rumlen fra diverse elektriske apparater.

Noget streaming-software giver mulighed for at bruge chroma key på baggrunden, også kendt som "green screen," så hvis du ofrer lidt penge på et grønt klæde og placerer det bag dig, hvor du sidder, vil dine følgere kun se dig og dit smilende ansigt.

Webcams med Intel's Realsense-teknologi kan vaske baggrunden væk uden brug af et grønt klæde, men som regel vil du få de bedste resultater med en fysisk skærm frem for software.