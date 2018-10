14 tips til portræt-fotografi, som du ikke vil undvære

Tips til portræt-fotografi kan dække alt fra simple justeringer over kameraindstillinger til den tilsyneladende umulige opgave at få børn til at sidde stille.

Selv om mange fotografer opgraderer til et godt DSLR eller spejlløst kamera , så de får større kontrol over de billeder, de tager af familie og venner, så er det altid en udfordring at tage gode billeder at mennesker.

Forskellen mellem portrætter taget af amatører og professionelle kan være enorm. Så vi har samlet denne liste med 14 af de vigtigste tips til lige netop denne type fotos, som enhver fotograf bør kende.

Vi starter med at få styr på det grundlæggende i forhold til blænde, lukkerhastighed og valg af linse, og herefter går vi videre til teknikker til skarphed og billedkomposition, inden vi viser hvordan du bruger naturligt lys og reflektorer til at opnå dramatiske forbedringer af dine resultater.

De nyttige råd herunder vil hjælpe dig til at blive en bedre portræt-fotograf

Vi vil også diskutere nogle af de mere avancerede tips til portræt-fotografi, såsom fordelene ved at bruge selvstændige flash-enheder og andet tilbehør, når du tager portrætter.

Uanset om du tager portræt-fotos af dine venner, eller du har fået til opgave at fotografere en hel familie, og uanset om du fotograferer i et professionelt studie eller udendørs i den lokale park, så vil denne gennemgang hjælpe dig til at blive en bedre portræt-fotograf.

1. Hvornår skal du bruge eksponerings-kompensation

Image 1 of 2 Selvom kameraet har foretaget en overordnet måling af motivet, så har det gjort modellen før mørk i det samlede billede Image 2 of 2 Hvis vi laver en eksponerings-kompensation på +2,3 stop, så er ansigtet blevet korrekt eksponeret, mens noget af baggrunden er brændt ud. Det er fint, vi kan ikke få det hele...

Kameraets lysmåler spiller en vigtig rolle, når det handler om at tage billeder. Den beregner, hvor meget lys, der skal ind i kameraet for at opnå den rette eksponering. Det er meget snedigt, men det er ikke en fuldstændig idiotsikker metode. Problemet med multi-zone lysmåling, er at det giver en overordnet måling, og denne måling forventes at være en mellemtone, med andre ord et sted mellem hvid og sort.

For det meste vil denne beregning vise sig at være passende, men et målersystem kan få problemer, når et motiv er domineret af områder med skarpt lys eller store mørke områder.

Når du tager portrætter kan lyse hudtoner nemt snyde kameraet til at undereksponere optagelsen. Dette vil være tydeligere, når du tager nærbilleder, eller hvor der er masser af hvidt i scenen – for eksempel hvis du tager billeder af bruden til et bryllup.

Dette kan nemt rettes med kameraets Exposure Compensation. Til at begynde med, kan du prøve at dreje knappen i den positive retning op til +1 stop på Exposure Compensation for at lysne personernes ansigter. Kig på dine optagelser for at se, om det skal lysnes yderligere for at skabe det optimale foto.

2. Råd om blænde

Image 1 of 2 Hurtige linser er perfekte til portrætter. En blænde på f/1.4 har sløret baggrunden og isoleret motivet… Image 2 of 2 ...mens en blænde på f/13 har gjort baggrunden helt skarp

Når du tager portrætter, er det bedst at vælge en stor blænde (omkring f/2.8-f/5.6) for at få en lille dybdeskarphed, sådan at baggrunden bag motivet er pænt sløret og modellen på den måde står mere frem.

Tag billeder i Aperture Priority-indstilling for at styre dybdeskarpheden; i denne indstilling vil dit DSLR indstille lukkerhastigheden for at få en korrekt eksponering.

Deciderede portræt-linser vil have en større maksimal blænde (fra f/1.4 til f/2.8) og kan dermed sløre baggrunden yderligere.

3. Indstilling af lukkerhastighed

Når du indstiller lukkerhastigheden, skal du tage objektivets brændvidde med i overvejelserne, ellers kan du få problemer med rystede billeder.

Som en generel regel, kan du sørge for, at lukkerhastigheden er højere end den effektive brændvidde. Ved 200mm bør du for eksempel bruge en lukkerhastighed på 1/250 sekund eller hurtigere.

Det betyder også, at du kan slippe afsted med langsommere hastigheder, når du bruger en vidvinkel – såsom 1/20 sekund med en 18 mm brændvidde.

Selvom det ikke vil være til megen nytte, hvis motivet bevæger sig hurtigt omkring, så glem ikke at bruge kameraets billedstabilisering. Hvor nogle kameraer har dette bygget ind omkring sensoren, så er det en fordel at have systemet i linsen, fordi man så kan se effekten i søgeren.

Ikke alle linser vil dog have denne teknologi, men hvis du har den, så brug den. Du vil være i stand til at tage billeder ved meget lavere lukkerhastigheder, end du ellers ville og stadigvæk tage knivskarpe billeder.

4. Skru op for ISO-indstillingen

Folk bevæger sig meget rundt, når de bliver fotograferet, og hertil kommer at de både blinker og skifter ansigtsudtryk mens det hele står på – og der er ikke noget værre, end et billede af en person med halvt lukkede øjne eller et portræt hvor modellen som viser en grimasse i stedet for et smil.

For at undgå disse problemer, og forhindre bevægelsesuskarphed, skal du bruge en hurtig lukkerhastighed.

Dette vil også være en hjælp til at sikre skarpe billeder og undgå kamera-rystelser, fordi du for det meste vil tage portrætter med håndholdt kamera.

Når du er i blændprioriteret indstilling med en høj blænde-indstilling, kan du øge ISO, for eksempel fra ISO100 til ISO400 for at få en højere lukkerhastighed.

Ved begrænset lys (indendørs og udendørs), kan det være nødvendigt at øge den til ISO 1.600, 3.200 eller sågar 6.400. Et lidt grynet billede er afgjort bedre end et sløret ubrugeligt foto.

5. Valg af linse

Dit valg af linse, har stor betydning for dine portræt-fotos. Til portrætter med stort visuel dramatik, kan en vidvinkel gøre underværker. Når du fotograferer fra en lav vinkel, vil din model uvilkårligt komme til at virke højere. Det er en glimrende teknik til at narre øjet og ændre perspektiv på objekter og personer. Du skal dog være varsom med at gå for tæt på, da du kan få noget fortegning, som på ingen måde vil virke flatterende. For at få endnu mere drama i et vidvinkel-foto, kan du prøve at holde kameraet i en skrå vinkel.

Når du bruger en mellemlang telelinse, på mellem 85mm og 105mm, er modellen stadigvæk hovedmotivet i scenen, men baggrunden spiller en vigtig rolle i billedet – trinene i skuddet ovenfor ser ud til at være ude af fokus og fungerer som et ekstra interesse-punkt. Husk altid at lægge mærke til, hvad der foregår i baggrunden.