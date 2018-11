14 portrettfototips du alltid bør huske på

Tips for portrettfotografering kan dekke hele spennet fra enkle triks for å stille inn kameraet riktig, til den tilsynelatende umulige oppgaven å få barn til å holde seg i ro.

Selv om mange fotografer oppgraderer til et godt DSLR-kamera eller et speilløst kamera for å få bedre kontroll når de tar familiebilder eller portretter av venner, er det alltid en utfordring å ta gode bilder av mennesker.

Forskjellen mellom amatørportretter og profesjonelle portretter kan være enorm. Derfor har vi satt opp en liste over 14 av de viktigste tipsene for portrettfotografering til glede for enhver fotograf.

Vi begynner med det helt grunnleggende når det gjelder blenderåpning, lukkerhastighet og objektivvalg, før vi beveger oss videre til fokusering og fotokomposisjonsteknikker, og deretter gir noen eksempler på hvordan naturlig lys og reflektorer kan forbedre resultatene dine dramatisk.

De nyttige rådene nedenfor vil hjelpe deg å bli en bedre portrettfotograf.

Deretter skal vi ta for oss mer avanserte portrettfotograferingstips, blant annet fordelene ved å benytte ekstern blits og annet utstyr når du tar portrettbilder.

Enten du tar bilder av vennene dine eller du har fått i oppdrag å fotografere en familie, og enten du fotograferer i et minimalistisk fotostudio eller ute i den nærmeste parken, vil de nyttige rådene nedenfor bidra til at du blir en bedre portrettfotograf.

1. Når brukes eksponeringskompensasjon?

Image 1 of 2 Selv om kameraet har gjort en balansert avlsning av motivet, er modellen blitt for mørklagt. Image 2 of 2 Med eksponeringskompensasjonen innstilt på +2,3, er ansiktet blitt korrekt eksponert, men noen bakgrunnsdetaljer er blitt utblåst. Greit, vi kan ikke få i både pose og sekk...

Kameraets målesystem spiller en viktig rolle ved fotografering. Det finner ut hvor mye lys som må komme inn i kameraet for at eksponeringen skal bli korrekt. Dette er smart utpønsket, men ikke helt idiotsikkert. Problemet med systemer for multisegmentmåling, er at de gjør en gjennomsnittlig avlesning, og denne avlesningen er ment å ligge i mellomtoneleiet, altså halvveis mellom svart og hvitt.

Oftest fungerer dette slik det skal, men målesystemet kan slite når et utsnitt domineres av områder med ekstremt mørke eller ekstremt kraftig lys.

Ved portrettfotografering kan lyse hudtoner lure kameraet til å undereksponere bildet. Du legger best merke til dette når du tar nærbilder av ansikter og når det er mye hvitt i motivet – brudefoto ved bryllup er et førsteklasses eksempel.

Dette kan imidlertid raskt korrigeres med eksponeringskompensasjonen på kameraet ditt. Til å begynne med kan du skru den opp til +1-nivået for positiv eksponeringskompensasjon for å lysne menneskeansikter. Se gjennom bildene, og om du mener de burde lysnes ytterligere, kan du øke kompensasjonsstyrken.

2. Råd om blenderåpning

Image 1 of 2 Raske objektiver er ideelle for portretter. En blenderåpning på f/1.4 har på elegant vis gjort bakgrunnen uskarp og isolert objektet. Image 2 of 2 … mens en blenderåpning på f/13 har brakt bakgrunnen fram i skarpt fokus.

Når du tar portrettfotografier, er det best å sette en bred blenderåpning (rundt f/2,8-f/5,6), for å skape en grunn dybdeskarphet, slik at bakrunnen bak personen du fotograferer gjøres uskarp og personen står tydelig frem i bildet.

Ta bildene med blenderåpningsprioritet for å kontrollere dybdeskarpheten. I denne modusen vil et speilreflekskamera selv sette lukkerhastigheten, og du får en korrekt eksponering.

Spesialiserte portrettobjektiver har gjerne større maksimal blenderåpning (fra f/1,4 til f/2,8), for å kunne gjøre bakgrunnene enda mer uskarpe.

3. Innstillinger for lukkerhastighet

Når du stiller inn lukkerhastigheten, må du ta objektivets brennvidde med i betraktningen. Ellers kan risting i kameraet, og dermed uskarpe resultater, bli et problem.

En generell regel er å ha høyere lukkerhastighet enn den effektive brennvidden. For eksempel kan du ved 200 mm bruke en lukkerhastighet på 1/250 s eller raskere.

Dette innebærer også at du kan slippe unna med langsommere lukkerhastigheter ved bruk av vidvinkellinser, for eksempel 1/20 s ved en brennvidde på 18 mm.

Selv om det ikke er til god hjelp for deg at personen du skal fotografere beveger seg omkring, må du ikke glemme å bruke kameraets system for antiristing. Der noen kameraer har dette bygget inn rundt sensoren, er det på andre kameraer satt i objektivet der fordelen er at du kan se virkningen i søkeren.

Denne teknologien finnes imidlertid ikke i alle objektiver, men hvis du har det – bruk det. Du kan fotografere ved mye lavere lukkerhastighet enn du ellers kunne ha gjort, og fortsatt komme fra det med sylskarpe bilder.

4. Øk ISO-verdien

Mennesker er ofte i kontinuerlig bevegelse når de blir fotografert, i tillegg til at de blunker og hele tiden forandrer ansiktsuttrykket – og det er ingenting som er verre enn et bilde av noen som halvblunker og gjør grimaser i stedet for å smile!

For å unngå disse problemene, og for å forhindre bevegelsesuskarphet, må du sette en høy lukkerhastighet.

Dette vil gi deg skarpe bilder og eliminere kameraristing, for du vil aller oftest utføre portrettfotografering håndholdt.

Når du er i blenderåpningsprioritetsmodus og opprettholder en stor blenderåpning, kan du øke lukkerhastigheten enkelt, ved bare å øke ISO-verdien, fra for eksempel ISO100 til ISO400.

Ved svak belysning, både innendørs og utendørs, må du kanskje øke den til ISO1 600, 3 200 eller til og med 6 400. Litt kornethet er uendelig mye bedre enn et uskarpt og ubrukelig fotografi.

5. Valg av objektiv

Ditt valg av objektiv har stor innvirkning på portrettfotografiene dine. For at portrettene virkelig skal gjøre inntrykk, er vidvinkelobjektiv obligatorisk. Fotografier fra en lav høyde vil få personen til å virke høyere enn i virkeligheten. Dette er et nyttig knep for å lure øyet, og for å endre perspektivet på mennesker og objekter. Men vær forsiktig med å gå for nær, for da oppstår en forvrengning som kan være svært lite tiltalende. For å gjøre det hele enda mer dramatisk med et vidvinkelbilde, prøv å bikke kameraet litt over til siden.

Når du bruker et middels teleobjektiv på for eksempel 85 mm eller 105 mm, innehar individet fremdeles hovedrollen i motivet, men også bakgrunnen spiller en viktig rolle i bildet – trappetrinnene i bildet over er ute av fokus, og blir dermed interessant i seg selv. Følg alltid med på hva som foregår i bakgrunnen.

Et teleobjektiv som 70-200 mm f/2.8 er et av de beste verktøyene for å skape slående portretter. Med et slikt kan du zoome enda nærmere motivet, og dermed reduserte distraherende elementer i forgrunnen og i bakgrunnen.