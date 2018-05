Anmeldelse: 4K Video Downloader

Ideen bag YouTube er at brugere kan se videoer online. Det er muligvis Googles plan, men det er ikke nødvendigvis det, brugerne vil.

4K Video Downloader Download her: 4K Video Downloader Udvikler: OpenMedia Styresystem: Windows, macOS, Linux Version: 4

Der kan være mange grunde til, at du gerne vil downloade videoer fra YouTube – måske vil du se dem på flyveturen - eller gemme dem til senere. Der er utallige værktøjer til rådighed uanset dit formål.

4K Video Downloader er en ud af mange værktøjer, du kan bruge til at downloade videoer fra YouTube, men hvorfor vælge lige det? Kort sagt: du kan downloade alle videoer fra YouTube i bedst mulige kvalitet uden besvær – og underteksterne er inkluderet, hvis du foretrækker det.

Her tager vi et kig på gratisversionen, og her er der meget få – og vi mener få –begrænsninger. Selv om det er muligt at downloade spillelister, er antallet begrænset til 24 videoer eller færre. Du kan heller ikke downloade spillelister med undertekster eller abonnere på og downloade fra YouTube-kanaler.

For at kunne det, har du brug for 4K Video Downloader subscription, som normalt koster 125 kr. Men der er gode chancer for, at gratisversionen passer fint til dit behov.

Brugervenlighed

Der er mere end én måde at downloade videoer på, men den nemmeste fremgangsmåde er at kopiere dine links ind i 4K Video Downloader. Du kan vælge kvalitet og filformat på dine videoer, når du gemmer – med eller uden lyd.

Aktiver Smart Mode hvis det skal gå lidt hurtigere, så downloades alle videoer automatisk med de samme indstillinger. Du kan også importere links, der er gemt som CSV-filformat for at spare tid, hvis du skal downloade mange filer.

Avancerede indstillinger inkluderer muligheden for at begrænse downloadhastigheden, og en grundlæggende download-accelerator for at optimere præstationen.

Konkurrenter