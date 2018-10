Winamp er tilbake, og på vei til telefonen din

De siste fire årene har det stått stille på utviklingssiden for Winamp, men nå skal visstnok en massiv fornyelse være på vei. Det er TechCrunch, som melder at programvaren skal relanseres som dedikert mediespiller for iOS, Android og skrivebordet (Windows og macOS). Den nye versjonen skal fungere som en samlingspunkt for sanger og podcaster fra alle mulige kilder.

Winamp ble i sin tid skapt av to studenter ved Universitetet i Utah, USA. Justin Frankel og Dmitry Boldyrev slapp den første versjonen av programmet for 21 år siden i 1997. Året etter ble Nullsoft grunnlagt av Frankel og der ble utviklingen videreført i to år inntil selskapet ble kjøpt opp av AOL i 1999.

AOL fortsatte utviklingen av Winamp frem til 2013 hvorpå de uttalte at de kom til å stenge ned hjemmesiden til produktet og avslutte utviklingen av den populære applikasjonen. Men, dette skjedde aldri og i 2014 ble Winamp kjøpt opp av Radionomy, en plattform for radio på nett.

All musikken din, hvor som helst

Ryktene om den nye oppdateringen har svirret rundt siden Radionomy tok over, men det kan nå se ut som om applikasjonen endelig kommer til å få en etterlengtet fornyelse.

– Det kommer til å komme en helt ny versjon neste år, med arven fra Winamp, som gir en mer komplett lytteopplevelse, forklarer Alexandre Saboundjian, administrerende direktør i Radionomy.

– Du kan lytte til MP3'ene du har hjemme, til skyen, til podkaster, til radio, til spillelister du har laget, legger han til.

Skrivebord-versjonen av Winamp får en liten oppdatering denne uken for å rette noen feil, og den nye Winamp-appen ser dermed ut til å komme en gang i 2019.