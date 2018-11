Samsungs ældre flagskibe får den smarte nye Android-brugerflade One UI

Samsung afslørede den helt nye Android 9-baserede One UI på deres Developer Conference sidste uge og fortalte, at en betaversion af brugergrænsefladen vil være tilgængelig for nogle brugere af Galaxy S9, S9 Plus og Note 9 denne måned. En stabil offentlig version vil blive rullet ud til alle i januar 2019.

På det tidspunkt blev der ikke nævnt noget om, hvorvidt ældre modeller også ville få den opdaterede brugergrænseflade. Men for et par dage siden bekræftede den sydkoreanske elektronikgigant over for Android Central, at Samsungs flagskibe fra 2017 – Galaxy S8, S8 Plus og Note 8 – også får opdateringen.

Det er bestemt gode nyheder for de, der bruger de ældre mobiler, om end der endnu ikke er kommet en bekræftet udrulningsdato. Der er en mulighed for, at One UI-udrulningen til de ældre mobiler kan falde sammen med Android 9 Pie-opdateringen, som forhåbentlig kommer ret hurtigt efter offentliggørelsen af

One UI i begyndelsen af næste år.

Hvis du bor i Danmark, har du desværre ikke mulighed for at afprøve den nye brugergrænseflade som betatester. Men opholder du dig tilfældigvis i Tyskland, USA eller Korea – og bruger en af Samsungs flagskibs-telefoner fra 2018 – kan du blive betatester ved at downloade app'en Samsung Members fra Galaxy Apps eller Google Play store og tilmelde dig.