Nyt Apple patent viser planer for iPhones og MacBooks som er ‘umulige at ødelægge’

Da iPhone 6 Plus blev udgivet tilbage i 2014, kunne vi se billeder af telefonen, hvor coveret var bøjet, som resulterede i det, der blev kaldt BendGate . Og så er der de ridser, man ser på kabinettet af sin MacBook Pro eller på sin Jet Black iPhone 7 .

Et patent , som blev udtaget i marts 2017 hos US Patent & Trademark Office (USPTO) – og offentliggjort den 13. september i år – afslører at Apple prøver, at gøre alle deres enheder modstandsdygtige overfor ridser samt ikke-bøjelige.

Fysisk modstandsdygtig

Ifølge patentet arbejder Apple på en finish, som er modstandsdygtig overfor fysiske påvirkninger, og som vil kunne beskytte firmaets enheder mod slid og knubs.

Med navnet “Abrasion-Resistant Surface Finishes On Metal Enclosures” beskriver patentet den nye finish som bestående af to lag – et lavere metallisk lag og et hårdere ydre lag, som er beklædt med, hvad der enten kunne være et keramisk materiale eller et kulstof-baseret stof med en hårdhed på højde med diamant.

Patentet beskriver det ydre lag som værende mellem 0,5 mikrometer og 3 mikrometer, hvor det underliggende lag vil måle mellem 8 og 30 mikrometer.

Den modstandsdygtige beklædning vil ifølge patentet sandsynligvis blive påført over det malede lag, hvilket kunne åbne døren for flere farve-varianter på fremtidige Apple-enheder.

Mens Apple har en IP68-certificering for vand- og -støvafvisning for deres 2018-iPhones, så er det uvist om den nyligt patenterede teknologi også er anvendt på iPhone XS, iPhone XS Max eller iPhone XR.

I betragtning af prislejet for de ny telefoner, vil vi dog anbefale, at man bruger både skærmbeskyttelse og et cover, hvis man er den paranoide type.

