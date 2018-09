Nye iPhone kan få raskere trådløs lading

Fjorårets iPhone-sortiment – iPhone 8, iPhone 8 Plus og iPhone X – hadde for første gang i Apples telefoniske historie trådløs lading. Dog ikke like rask trådløs lading som løsningene til andre selskapers topptelefoner. Det kan forandre seg i fremtiden, med de forestående iPhone-modellene.

Apples seneste enheter ble lansert klare til å støtte ladere på 5 W. En programvareoppdatering gjorde at dette ble oppjustert til 7,5 W. Samsungs trådløse ladeløsning, på den andre siden, takler ladere på 15 W, hvilket betyr at alle produktene med støtte for dette lader raskere enn Apples enheter.

Et nytt rykte fra en kilde i forsyningskjeden til Apple har dog entret scenen. I snakk med China Times blir Apples bruk av en ny kopperspole i ett av selskapets nye produkter nevnt. Formålet skal være å gjøre den trådløse ladingen like rask som hos konkurrentene.

Oppgradering

Akkurat hvor raskt dette er er for øyeblikket uklart, men Apples forestående AirPower-lader – den du ser bilde av i starten av artikkelen – sies å støtte opptil 29 W, og lading av tre enheter samtidig.

Kopperspolene det går gjetord om er tykkere enn den nåværende ladeteknologien Apple bruker, men det er ikke en enorm forskjell, så dette vil antageligvis ikke gjøre telefonen noe særlig tykkere, for ikke å snakke om at et eventuelt hopp i tykkelse byttes mot raskere, kaldere og mer effektiv lading.

Hvorvidt hele iPhone-sortimentet vil få den nye ladeteknologien er per nå uklart. Hvis ryktet medfører riktighet, så er det i alle fall sannsynlig at enheten som foreløpig kalles iPhone 11 vil inneholde teknologien.

Vi kommer antageligvis til å finne ut dette om ikke så lenge, siden det nå går rykter om at forhåndsbestillingsdatoen for neste generasjons iPhone-modeller er satt til 14. september, hvilket også betyr at de kan bli annonsert noen dager før det igjen.

Kilde: Phone Arena