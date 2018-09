Ny Windows 10-forhåndsvisning viser, hvordan du sparer diskplads

Microsoft har netop udsendt en ny forhåndsversion af den kommende, store Windows 10-opdatering næste måned (Redstone 5). Den introducerer en række generelle rettelser og én mere interessant ændring, der skal hjælpe dig med at styre din diskplads bedre.

Storage Sense handler, som navnet antyder, om at hjælpe dig med at bruge din ledige lagerplads på en mere fornuftig måde.

Den nyeste funktion introducerer muligheden for automatisk at frigøre diskplads på dine lokale harddiske ved at hente ældre og/eller ubrugte filer på den lokale harddisk og i stedet gemme dem online. Med andre ord gemmes de i OneDrive, mens filerne forbliver som ikoner på din computer.

Alt dette sker automatisk i baggrunden, så det er en smart og nem funktion for alle, der har problemer med at frigøre lagerplads på deres lokale harddiske. For at bruge funktionen skal du aktivere den. Gå til Indstillinger System og Lagerplads.

(Bemærk: Links i denne artikel kan være skrevet på engelsk).

Stadig forbedring

Mærkeligt nok fortalte Microsoft i et blogindlæg, der beskriver den nye version (17758), at funktionen var tilgængelig i den tidligere version (17720), men at selskabet først har valgt at fremhæve dette nu. Det skriver også, at funktionen får "løbende forbedringer" i hver opdatering.

Der blev ikke introduceret andre større ændringer i denne version - Microsoft har blot ludbedret nogle fejl, hvilket forhindrer applikationer i at gå ned, når filer gemmes.

