Ny lavpris-modell fra Apple kan få navnet iPhone XC

Det nærmer seg lanseringen av årets nye iPhone-modeller, og i den forbindelse så øker antallet lekkasjer tilsvarende. Blant annet ser det ut til at arvtageren til iPhone X kommer til å hete iPhone XS og at denne vil ha en storebror med en skjerm på 6,5 tommer som får navnet iPhone XS Max. XS Max blir i denne og i tidligere lekkasjer også referert til som iPhone 9 Plus.

Det er i en presentasjon fra telekomoperatøren China Mobile, som til slutt endte opp på Weibo (Kinas svar på Twitter), at de nye opplysningene har kommet frem. Den japanske mac-bloggen Macotakara har gått gjennom presentasjonen og funnet flere interessante detaljer, som blant annet at navnet på den nye «billigmodellen» skal bli iPhone XC.

Den lekkede presentasjonen inneholder også flere referanser til navnet iPhone XS Plus, som gir oss et håp om at iPhone XS Max ikke blir navnet på den større iPhone-modellen som lanseres senere denne uken.

Navnet skjemmer ingen

XC-navnet er i tråd med Apple sitt forrige forsøk på å lage en «billigmodell». Den fikk navnet iPhone 5C, og kom med noe lettere spesifikasjoner sammenlignet med 5S.

Lekkasjen fra China Mobile gir ifølge 9to5Mac også en innsikt i prissettingen av de nye modellene:

iPhone XS – 5,8″ – 900 dollar – 7608 kroner

iPhone XS Plus (Max) 6,5″ – 1000 dollar – 8454 kroner

iPhone XC 6,1″- 699 dollar – 5909 kroner

Det er verdt å nevne at disse prisene nok vil være noe høyere her hjemme på berget.

Ekte vare

Samtidig har også konseptdesigneren Ben Geskin publisert det som ser ut som iPhone XC-prototyper i rødt, hvitt og blått på Twitter.

Geskin er vanligvis kjent for sine renderinger og fotoshoppede design, men hevder altså nå at bildene som er å finne i lekkasjen er «ekte vare». Akkurat hvor ekte de er vil vi finne ut senere denne uken, men i mellomtiden kan du selv se bildene av de angivelige prototypene litt lenger ned i denne saken.