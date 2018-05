Nvidia viser endelig frem sin nestegenerasjons GPU i august

Det kan se ut som Nvidia planlegger å presentere detaljene om «sin helt nye grafikkbrikke» senere i sommer.

Nettstedet VideoCardz.com har nemlig oppdaget av Nvidia skal holde en presentasjon under Hot Chips-konferansen i Cupertino i California i august, der de skal snakke om fremtiden til grafikkortene sine. I timeplanen til konferansen står det at Nvidias visepresident for ASIC-utvikling, Stuart Oberman, skal presentere selskapets nestegenerasjons GPU-teknologi.

I og med at ordet «mainstream» brukes i navnet til presentasjonen, så er det sannsynlig at den vil handle om nye GeForce-kort og muligens Turing-arkitekturen vi har hørt rykter om lenge. Det er mindre sannsynlig at Ampere- eller Volta-arkitekturene blir omtalt, fordi det er ventet at de vil være rettet mot bedriftsmarkedet og forskning.

Det er vanlig at selskaper som holder presentasjoner på Hot Chips går i dybden på sine nyeste teknologier, så vi kan forvente at Nvidia gjør det samme – hvor mye de faktisk avslører, gjenstår imidlertid å se. Det er mulig at «det grønne laget» bare snakker om sin nestegenerasjons arkitektur, uten å offisielt annonsere GeForce GTX 1180-kortet vi alle venter på.

Samtidig er det også mulig at de nye kortene annonseres tidligere og allerede er på markedet når denne presentasjonen holdes. Tidligere rykter har nemlig pekt mot at GTX 1180 slippes i juli, og at en annonsering kan komme allerede under Computex-messen i juni.

via Tom's Hardware