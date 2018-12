Metroid Prime Trilogy til Switch kan blive annonceret ved The Game Awards i nat

Nintendos højtelskede Metroid Prime Trilogy kan angiveligt endelig få sin HD-debut på Nintendo Switch, ifølge en ny produktomtale hos den svenske forhandler Inet.

Af produktomtalen fremgår det, at spilkollektionen forventes at blive annonceret under The Game Awards, der starter i nat kl. 02.30 dansk tid, med en formodet udgivelsesdato i februar 2019. Der er tradition for, at der bliver afsløret trailers for store spil-titler under det årlige prisuddelingsshow, som finder sted i Los Angeles, USA.

Da det først blev udgivet, blev det kendt for den gnidningsløse måde, hvorpå serien gik fra 2D platform-spil til 3D First Person-spil. Mange anser den første Metroid Prime-titel for at være et af de bedste spil nogensinde, og de to efterfølgere er næsten lige så velansete.

Flere nye titler

Udsigten til at spille Metroid Prime-trilogien igen (eller for manges vedkommende for første gang) på en bærbar konsol, er en spændende – ikke mindst, da seriens kommende titel, Metroid Prime 4, venter forude.

Apropos den kommende fjerde titel, så forventes den også at blive vist for første gang under The Game Awards, og det samme gælder flere andre formodede titler, hvilket Business Insider Australia har rapporteret.

Der kan blandt andet være tale nye titler i serierne Far Cry, Dragon Age og Borderlands samt Square Enix' længe ventede Avengers-spil fra udviklerne Crystal Dynamics og Eidos Montreal.

Hvis du vil vide, om disse spil dukker op, må du holde dig vågen og streame The Game Awards i nat for at finde ud af det!