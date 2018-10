Kan Microsofts Cortana ende opp som Clippy 2.0?

Microsoft har drevet med store omstruktureringer i det siste, og en av disse er endringen av hvilke divisjoner som har ansvaret for utviklingen av selskapets digitale assistent, Cortana.

Det er nå teamene som jobber med brukeropplevelse, enheter og Office som har fått ansvaret for å ta Cortana videre.

Dette er verdt å merke seg, fordi det er en klar indikasjon på at Microsoft har endret på hvordan de ser for seg at Cortana skal være en del av deres økosystem. Cortana ble i utgangspunktet giret opp som en utfordrer til Amazons Alexa og Google Assistant, men der hvor de har gjort enorme fremskritt er det vanskelig å påstå at Cortana har gjort det samme. Og det til tross for at den er innebygget inn i Windows 10.

Det ser nå ut til at Microsoft ønsker å integrere Cortana ytterligere i sin programvare og tjenester, spesielt når det kommer til produktivitet. Endringen kan medføre at Cortana skal holde deg produktiv ved å dele aktiviteter på tvers av enheter med «TimeLine» og la deg plukke opp arbeidet der du forlot det samt synkronisere og administrere varsler på tvers av enheter. Ikke minst kan Cortana presentere mer relevant innhold i korrekt kontekst.

Clippy 2.0?

Brad Sams fra Petri rapporterer også at Office-teamet lenge har jobbet for å flytte ansvaret for Cortana over til de. Og nå skjer det. Det er tydelig at fokuset for Cortana fremover blir å øke produktiviteten til brukere fremfor å være en generell virtuell assistent, som så langt har havnet i glemmeboken for de fleste av oss.

Det betyr definitivt ikke at Microsoft har tenkt å gi opp Cortana. Dette strategiske grepet kan faktisk ha stikk motsatt effekt ved Cortana blir en større del av din digitale hverdag, på tvers av enheter og tjenester.

Forhåpentligvis så vil Cortana modnes og bli et virkelig nyttig verktøy som kan hjelpe brukere med å øke sin produktivitet. La oss bare krysse fingrene for at dette ikke ender som sist gang Microsoft forsøkte å øke produktiviteten i Office med den digitale assistenten Clippy. For de av dere som ikke husker den, la oss bare si at det ikke endte så bra.

Via Windows Central