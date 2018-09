iPhone-malliston halvimman puhelimen nimeksi saattaa tulla iPhone XC

Huhut ylihuomenna paljastettavien iPhone-mallien ympärillä kiihtyvät samalla, kun Apple valmistelee uusien puhelintensa julkaisua.

Lukuisten lähteiden mukaan iPhone X:n seuraajaa kutsuttaisiin iPhone XS:ksi ja suurempaa 6,5 tuuman OLED-näytöllä varustettua mallia iPhone XS Maxiksi. Viimeisimmän vuodon perusteella kolmas, malliston edullisin puhelin, nimettäisiin puolestaan iPhone XC:ksi.

Tieto tulee alun perin kiinalaiselta operaattorilta, China Mobilelta, joka vuosi Weiboon esitelmän uusista malleista. Vuodon huomasi ensimmäisenä japanilainen Mac-blogi, Macotakaran.

Vuodettu esitelmä paljasti iPhone XC:n lisäksi myös suurimman mallin uuden nimen. Jos kiinalaiseen operaattoriin on luottaminen, malliston lippulaivaa kutsuttaisiin iPhone XS Plussaksi. Nimi istuisi kieltämättä iPhone XS Maxia paremmin Applen aiempaan nimeämislogiikkaan.

Nimi iPhone XC saattaisi viitata Applen muutama vuosi sitten julkaisemaan edullisempaan iPhone 5C:hen. 9to5Macin mukaan iPhone XC:n hinnaksi ilmoitettiin kiinalaisen operaattorin esitelmässä 699 dollaria, joten se maksanee Suomessa noin 800 euroa.

Sivusto kertoo myös, että 5,8-tuumainen iPhone X maksaisi 900 dollaria (yli tuhat euroa) ja iPhone XS Plus noin 1 000 dollaria (1 100–1 200 euroa).

Bongasimme myös iPhone XC:n mahdolliset prototyypit konseptisuunnittelija Ben Geskinin Twitter-tilillä. Kuvien perusteella puhelimen värivaihdot olisivat punainen, valkoinen ja sininen.

Geskin on tunnettu kehittelemistään luonnoksista ja kuvanmuokkauksista, mutta suunnittelija kertoo, että vuodossa nähtävät puhelimet ovat "aitoja". Asia selviää meille toki jo ylihuomenna, mutta voit odotellessasi tutustua miehen julkaisemiin kuviin alta.

Guys... this is not clones or dummy models.. this is a real deal 🤯 Prototypes https://t.co/B8KESnTjx2September 9, 2018