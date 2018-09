Ingen nye Beats-lanceringer

Vi har dårlige nyheder til Beats-fans: De vil næppe opleve nye hovedtelefoner fra mærket Beats by Dr. Dre i 2018, og de blev altså heller ikke nævnt under dagens iPhone-begivenhed.

Den for mange skuffende nyhed kommer fra en anonym kilde, der har været i forbindelse med The Verge og fortalt, at Apple har sat hovedtelefon-mærket på "hold" og er gået bort fra den sædvanlige udgivelsescyklus, samtidig med at de udvikler lydprodukter internt.

Apple har ikke bekræftet, hvilke produkter, det drejer sig om, men det er ikke usandsynligt at der er tale om AirPods 2, komplet med en AirPower kompatibel boks til lagring - og også potentielt helt nye "hele" hovedtelefoner, som kan konkurrere med Beats Studio Wireless-serien.

Nyheden om disse potentielle produkter kom frem tidligere pga. af Barclays analytikeres besøg hos Apples produktionspartnere.

Selv om produkternes eksistens synes at være forholdsvis veldokumenterede, er tidspunktet for offentliggørelse ikke kendt i øjeblikket.

Beats Bye Dre

Mange fans vil formentlig blive skuffet. Derudover vil det fortsætte den problematiske trend, hvor Apple fokuserer mere på sine egne hovedtelefoner end på at videreudvikle Beats-mærket.

For at sætte sagen i perspektiv: Sidste gang, der blev lanceret en hovedtelefon-serie under Beats -paraplyen, var Beats X i februar 2017. Samtidig fik vi også earplug-varianterne Beats Studio 3 og Powerbeats 3.

2018 år har med andre ord været stille for producenten af høretelefoner, og hvis kilden til historien er pålidelig, kan denne trend fortsætte.