Facebooks længe ventede videochat bliver måske lanceret i denne måned

Egentlig var Facebooks store videochat-projekt sat til at blive lanceret i maj måned, men den ene skandale efter den anden har udsat den store begivenhed.

Den nye enhed, som foreløbig bliver kaldt Portal, kommer ifølge rygterne til at fungere en smule som Amazon Echo Show, blot med flere sociale Facebook-features. Den kommer med to forskellige skærmstørrelser, og anonyme kilder har mener at vide, at den største kommer til at koste 400 dollar - vi kender desværre ikke de danske priser - mens den mindste kommer til at koste 300 dollar.

Den nye Portal har tilsyneladende AI-understøttet videochat-teknologi, og den kommer angiveligt med en integreret udgave af Amazons Alexa. Det betyder, at man kan afspille musik, video og få nyheder via stemmestyring.

Privatliv, tak

Rygterne siger endvidere, at Portal kommer med et vidvinkels-kamera, der bruger AI-teknologi til at genkende brugeren og følge vedkommende rundt i stuen. Dermed kan du videochatte med vennerne, mens du gør rent - eller hvad du nu end foretager dig.

Til alle, som kunne være bekymrede over denne feature - set i lyset af den store Cambridge Analytica-skandale - kan vi berolige med, at Portal har en privat-funktion, så man kan slukke for denne feature, når man ikke bruger enheden.

Denne feature siges at være udviklet i sidste minut, netop på grund af de tidligere skandaler.

Vi burde blive klogere på lanceringstidspunktet i løbet af et par uger - i hvert fald, hvis rygterne taler sandt.