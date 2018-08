En første titt på Samsung Galaxy Watch

Innimellom lanseringen av den lenge etterlengtede Galaxy Note 9 og den mer uventede smarthøyttaleren Galaxy Home, skal du være tilgitt om du gikk glipp av at Samsung også viste frem sine nye Galaxy Watch.

Vi jobber for øyeblikket hardt med en førsteinntrykk-artikkel om den nye klokka, og i mellomtiden tenkte vi bare å gi deg noen bilder du kan studere nærmere.

Ærlig talt virker det ikke som det er så mye nytt med denne smartklokka, utover at den har en ny prosessorarkitektur som lar den kjøre i en modus som krever mindre strøm. Dermed burde batteriet også holde lenger.

Ta gjerne en titt gjennom galleriet over for å få en nærmere titt på klokka. Der får du også et inntrykk av de ulike farge- og reimvalgene som blir tilgjengelig, men det er også greit å vite at du kan sette på standardreimer fra andre produsenter hvis du heller vil det. I tillegg får du se hvordan den tar seg ut ved siden av Fitbit Ionic, og vi må si at den fremstår som mer elegant.

Du kan velge mellom to varianter av Galaxy Watch på enten 42 mm eller 46 mm, og førstnevnte er utstyrt med en 1,2 tommer AMOLED-skjerm mens sistnevnte er på 1,3 tommer. Den større modellen har også et større batteri med 472 mAh mot 270 mAh i den mindre.

Du vil også kunne velge mellom en variant med bare bluetooth og en som også har LTE innebygget.

Den større varianten i sølv vil gå for 3 990 kroner i Norge, mens den mindre varianten i Midnight Black eller Rose Gold skal koste 3 790 kr.

Alle variantene skal komme i salg i løpet av september.