9 nyttårsforsetter mobilprodusentene bør sette seg

Tiden er inne for å tenke gjennom hva slags nyttårsforsetter du bør sette deg for 2019. Kunne du tenke deg å prøve å være veganer i en måned, eller kanskje begynne å trene igjen? Uansett skal du ha lykke til.

Men vi mener at også mobilprodusentene bør tenke gjennom hva slags mål de bør sette seg for 2019, og her har vi samlet en liste over nyttårsforsettene vi mener de bør holde. For telefonene sine, for oss, og for alle!

Godt nytt år!

Slutt å forvente at vi kan bruke en halv månedslønn på ny mobil

En av de mest skremmende utviklingene vi har sett på mobilmarkedet i 2018 var flørtingen med stadig høyere priser. Apple hadde riktignok krysset 10 000 kroner-grensa allerede året får med iPhone X, men i år fikk de følge av flere og de strakk seg like godt enda lenger med iPhone XS Max.

Hva med å innse at de fleste av oss verken kan, vil eller burde bruke så mye på en telefon? Dessverre er det like sannsynlig at denne trenden snur, som at du faktisk klarer å dra på treningsstudio fire ganger i uka i 2019.

De seneste ryktene tyder på at vi kommer til å se enda dyrere telefoner neste år, og enkelte 5G-modeller kan komme til å koste så mye som 3000 kroner mer enn årets dyreste telefoner.

For dem som likevel er villig til å betale så mye må vi bare spørre: hvor fort trenger du egentlig å strømme YouTube-videoene dine?

Gjeninnfør hodetelefonutgangen (hva har den egentlig gjort galt?)

Vi synes stort sett det er spennende med nyvinninger innen mobilteknologi. Men droppingen av hodetelefonutgangen? Det er ikke mye spennende ved det.

Og hvorfor skjer det? Du kan lage vannavstøtende telefoner med hodetelefonutganger, delene til kontakten koster ikke 1000 kroner stykket, og påstanden om at det ikke er plass til dem virker mistenkelig når telefonene har forblitt like store (eller større) etter at de begynte å forsvinne.

Vi mistenker at lobbyister i hodetelefonbransjen har noe snusk på mobilprodusentene. Når det er sagt, så lager jo stort sett alle mobilprodusentene sine egne trådløse hodetelefoner eller propper også.

Dere vant, og vi har alle kjøpt trådløse hodetelefoner. Kan vi få tilbake hodetelefonutgangen nå?

Kom over besettelsen med glassdesign

I løpet av de siste to årene, har mobilprodusentene virkelig fått orden på glassdesignene sine. Vi har sette matte varianter, kurvede varianter og til og med telefoner som Google Pixel 3 XL som kan forveksles med aluminium på avstand.

Det er på tide med en intervensjon – selskapene må legge fra seg besettelsen med glass i 2019.

Men vi vil helst slippe å gå tilbake til den kjente kombinasjonen av aluminium og plast også. Det finnes andre alternativer som er like godt utprøvd, som for eksempel magnesium.

Vi har både nettbrett og laptoper i dette materialet allerede, og det er både hardere og lettere enn aluminium. Og i motsetning til glass, vil det ikke knuse i tusen biter hvis du mister telefon på fortauet.

Utvidbar lagring for alle

Noen ganger oppfører telefonprodusentene seg som moren din da du var tenåring.

Hvis du ikke bruker en ting på en stund, blir den plutselig kastet i søpla mens du ser en annen vei. Det skjedde med IR-sendere, og nå er hodetelefonutgangen og mikroSD-kortleseren i den store rydderens søkelys.

Det skal sies at mange telefoner nå om dagen har mye lagringsplass. Men med en overhengende fare for opptil flere nært forestående apokalypser av ulike slag, vil du gjerne ha en del innhold lagret lokalt, massevis av lagringsplass og en solcellelader tilgjengelig. (Med mindre vi klarer å mørklegge himmelen, men da vil ikke en haug med 90-talls hits og hver eneste episode av Friends gjøre noe særlig nytte for seg heller.)

Gi oss hodetelefonutgangen og mikroSD-kortleseren tilbake. IR-senderen kan vil klare oss uten.

Bli ferdig med skjermhakk-besettelsen

Vi har levd med skjermhakk i 18 måneder nå, og telefoner som Pixel 3 XL tyder på at det kanskje er på tide å tenke nytt – eller egentlig gammelt, som i «ingen skjermhakk».

Husker du tiden da telefoner ikke hadde en leppe hengende ned fra toppen av skjermen? Var det kanskje et desperat forsøk på å overbevise oss om at telefonen vår var utdatert og hørte hjemme på Finn.no eller i en støvete skuff på gjesterommet?

Skjermhakk får det til å virke som skjermen din er større uten at den egentlig blir mer nyttig, siden filmer, spill og artikler ikke utnytter plassen rundt dem.

Men hva vil vi få i 2019? Skjermhakket vil nok fortsette å eksistere, men vi vil også få toppmodeller med kamerahull som egentlig bare er det samme konseptet i en annen form som er akkurat stort nok til å gi plass til frontkameraet.

Ikke glem sikkerheten

Her er et nyttårsforsett for Android-produsentene. Sikkerhetsoppdateringer for Android er som ti minutters meditasjon på travle dager eller trening når du egentlig ikke orker – du merker ikke forskjellen hvis du dropper det én gang, men alt blir mye bedre i lengden hvis du holder deg til planen.

Google lanserer månedlige sikkerhetsoppdateringer for Android-plattformen, men hvor mange telefoner er det som får dem? Nesten ingen, og i hvert fall ikke jevnlig. Uten disse oppdateringene er telefonen din mer sårbar.

Noen telefoner blir nesten ikke oppdatert etter lansering i det hele tatt, og det er på tide at produsentene tar seg sammen. Her må vi imidlertid trekke frem Sony som et positivt unntak. Når vi kommer tilbake til en Sony-telefon etter at den har ligget en stund, venter det ofte en god håndfull oppdateringer.

Oppdag gleden ved kameraer med mer enn 12 megapiksler

De fleste toppmodellene har brukt 12 MP-kameraer i en årrekke nå, og de er stort sett laget av Sony. Vi vet jo at denne tilnærmingen virker, og økt oppløsning bringer med seg nye problemer siden mindre piksler fører til mindre lysfølsomhet.

Nå er det imidlertid på tide at produsentene slipper gamle vaner og tar steget inn i 2019, og det kan se ut som det vil skje også. Igjen er det takket være Sony, som viste frem sin nye sensor IMX586 med 48 MP i juli i år.

For kameraentusiaster kan dette høres ut som en dårlig idé, men vi lever i en tid der prosessordrevet fotografering gjør at telefonen kan kombinere piksler for å øke lysfølsomheten når forholdene ikke er ideelle.

Sannsynligvis vil den ta 12 MP-bilder til du skrur på pro-modus og tvinger frem bilder i fulloppløsning, noe som kan fungere veldig bra på solrike dager. Vi gleder oss til å se hva de store produsentene får ut av dette.

Billige telefoner fortjener også å være fargerike

Husker du for noen år tilbake (rundt 45 regnet i smarttelefonår) da gode gamle Nokia Lumia var på moten? Husker du hvor fargerike de var? De var så muntre at du måtte smile bare av å se på dem. Hva skjedde med rimelig og morsomme telefoner?

Den eneste av dagens telefoner som bringer med seg litt farge er iPhone XR, og hvis du mener at den er rimelig så tar du feil.

Produsentene har blitt veldig gode til å lage telefoner som koster under 2000 kroner men som ser ut som de hadde kostet 5-6000 for et par år siden. Nå er det på tide at de bringer tilbake noen litt friskere fargevalg, som ikke prøver å se ut som den blanke dressen til en TV-programleder.

Være modige, og gå for pastell om nødvendig. Bare ikke gå for helsvart.

Vær så snill å bruke større batterier

Dette forsettet dukker opp hvert eneste år. Vi vil fortsatt ha telefoner som varer lenger mellom hver lading. Tenker du deg om, er nok det nyttigere enn både 5G, bedre kameraer og telefoner som kan brettes.

Merkelig nok kan det virke som enkelte produsenter faktisk husket dette i 2018, og vi har faktisk fått noen tilskudd til budsjettmarkedet (som Moto G6 Play) som holder veldig lenge. En telefon med lang batteritid er mye lettere å leve med.

Det handler ikke nødvendigvis om å ha få fire ekstra timer til å henge over Instagram eller Twitter, men heller om å ha nok strøm til å glemme hele telefonen og ikke bekymre deg for å ha nok strøm til å høre på musikk på veien hjem.

De store navnene i mobilbransjen må svelge stoltheten sin og tillate at telefonene blir en tanke tykkere av andre grunner enn at de skal gjøre plass til et vilt nytt kamera eller annen maskinvare som nesten ikke vil bli brukt.