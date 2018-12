10 mobillanseringer vi ser frem til i 2019

2018 var et veldig godt mobilår. Vi så store store hopp i ytelse når det kom til maskinlæringsdrevet fotografering, billige telefoner hadde design som fikk dem til å fremstå som tre ganger dyrere enn de egentlig var, og glass var en gjenganger i designet til de aller fleste.

Vil 2019 bli enda bedre? Skal vi dømme etter ryktene, er et godt mulig.

Neste år vil vi se de første 5G-telefonene, den første telefonen med brettbar skjerm fra en av de store produsentene, og enda mer prosessorkraft. Er vi heldig får vi også enda mer fremgang på kamerafronten.

Her er lanseringene du må holde utkikk for i 2019, og som vil bringe med seg alle disse godsakene.

Samsung Galaxy S10 and Galaxy S10 Plus

Galaxy S10 og S10+ blir blant de første flaggskipmobilene som lanseres i 2019.

Når? Mars 2019

Når vi nærmer oss slutten av 2019 kan det godt være at vi ender opp med å anbefale Galaxy Note 10 fremfor Galaxy S10. Det blir imidlertid S10 vi får stifte nærmere bekjentskap med først, og den vil sette tonen for alle Samsungs telefoner i 2019.

Det viktigste nye elementet her er etterfølgeren til skjermhakket. I stedet for en leppe øverst, vil neste års skjermer se ut som de har blitt angrepet av en hullmaskin. Vi har kommet så langt at fingeravtrykklesere kan plasseres bak skjermen, men kamerasensorer har ikke overkommet den hindringen ennå. Hullet er altså nødvendig.

Det ser litt merkelig ut i begynnelsen, men etter hvert som vi blir vant til det som vil det nok ikke lenger virke som noen har stjålet en liten del av skjermen din.

Sony Xperia XZ4

Sony hang fortsatt etter konkurrentene i 2018. Klarer de å innhente forspranget i 2019?

Når? Mars 2019

Sony har slitt med å holde seg relevant blant de andre flaggskip-produsentene den siste tiden. Likevel gjorde de en ganske god jobb med Xperia XZ3 i 2018, med en glimrende OLED-skjerm og en pris som ligger langt under konkurrentene.

Sony Xperia XZ4 kan komme til å gjøre et nytt byks når det kommer til skjermteknologi, og gjøre bruk av en 21:9-skjerm uten skjermhakk. Det ville gjort telefonen til den mest «cinematiske» så langt, med et skjermforhold som nærmer seg 2,39:1-formatet vi ser på kino.

Sony skal for øvrig ha designet en 21:9-telefon allerede i 2017 i form av Xperia X Ultra, men den ble aldri lansert.

Huawei P30 Pro

Huawei P20 Pro var glimrende, men vi ønsker oss enda mer fra P30 Pro.

Når? Mars/april 2019

Om du ikke har latt deg imponere av Huaweis telefoner om dagen, så burde du kanskje begynne med deg det. Etter ekstremt gode P20 Pro og Mate 20 Pro i 2018, ligger Huawei P30 Pro helt i toppen av vår liste over telefonene vi venter mest på i 2019.

Det store spørsmålet er hvor Huawei kan gå videre med kamerateknologien sin. Rykter tyder på at den skal få et hovedkamera på 38 MP, nærmere bestemt Sony IMX607. Det vil imidlertid bli vanskelig å overgå den allerede glimrende bildekvaliteten P20 Pro leverer i svakt lys.

Fra et brukerperspektiv er det derimot kanskje hastighet som trengs mer enn en økning i bildekvalitet. P20 Pro kan bruke opptil 6-7 sekunder på å ta et bilde i nattmodus. Klarer de å kutte den tiden ned til et sekund eller to, vil P30 Pro bli enda morsommere å bruke.

Motorola Moto G7 og G7 Plus

Moto G6 var den beste budsjettmobilen i 2018, så Moto G7 får mye å leve opp til.

Når? Mars/april 2019

Vår viktigste oppgave er å gi leserne gode anbefalinger. Hvor mye vi enn liker ny og spennende teknologi, så er likevel det viktigste vi gjør å fortelle deg hvilken telefon, laptop eller høyttaler du burde kjøpe. Det er nettopp derfor Moto G7 og Moto G7 Plus er så viktig.

Motorolas G-serie er kanskje ikke den som gjør mest ut av seg, men hvert år siden 2013 har de levert telefoner som gir mye for pengene til dem som vil ha en telefon som fungerer bra uten å koste for mye.

Det er ventet at Moto G7 skal få et lite dråpeformet skjermhakk slik at det blir mer plass til skjermen på forsiden, og at den får minst to kameraer på baksiden.

Her er alle de ferskeste ryktene om Moto G7 og Moto G7 Plus

LG G8 ThinQ

G7 ThinQ var en god smarttelefon, men den manglet det lille ekstra. Vi håper G8 leverer.

Når? Mai 2019

LG 2018-flaggskip G7 ThinQ skilte seg først og fremst ut fordi den hadde bakkamera med ultravid bildevinkel i stedet for det typiske zoomkameraet. Problemet er bare at flere telefoner har både zoom- og vidvinkelkamera nå om dagen, inkludert LGs egen V40 ThinQ.

Hva LG kan finne på for å holde seg relevant er ikke godt å si. Vi har skrevet en hel artikkel om hva vi ønsker oss for LG G8 ThinQ.

Akkurat nå kan det virke som LG burde konsentrere seg aller mest om å lande på riktig pris. Dessverre vil det nok bli vanskelig å konkurrere med Samsung Galaxy S10 hvis de legger seg på samme prisnivå.

Samsung Galaxy X

Den brettbare Galaxy X kan fort bli den mest spennende telefonen i 2018.

Når? Midten av 2019

Kåringen av den rareste mobilen i 2019 har en opplagt førstekandidat. Samsung Galaxy X – den brettbare telefon vi har hørt rykter om i et halvt tiår – er endelig her.

Vi fikk et glimt av det man antar er det brettbare monsteret i 2018 under Samsung Developer Conference.

Galaxy X handler selvfølgelig først og fremst om skjermteknologien Samsung kaller Infinity Flex med OLED-panelet og foldemekanismen som gjør en slikt futuristisk design mulig. Vi snakker riktignok om 2002-futuristisk, men vi er likevel spent på å prøve den ut.

I praksis er det snakk om enhet med typisk telefonform der skjermen dekker hele overflaten på begge sider, og ved å brette den ut får du en skjerm på størrelse med et nettbrett. Vi går ut i fra at målet er å lage en telefon som kan gjøre mye av det samme som et nettbrett, og kanskje delvis erstatte en PC også. Dessverre er det sannsynlig at den vil bli ekstremt dyr – kanskje så dyr at den får Galaxy S10 til å fremstå som en budsjettmobil.

OnePlus 7

OnePlus 6T var utstyrt med fingeravtrykkleser i skjermen og et lite skjermhakk.

Når? Innen slutten av mai 2019

I stedet for å holde seg til et strengt kontrollert PR-opplegg, lener OnePlus seg tungt på «lekkasjer» og andre hint om kommende produkter. Derfor vet vi blant annet at den neste telefonen til OnePlus som det er sannsynlig at vil hete OnePlus 7, vil få 5G-støtte.

Dermed blir den blant de første telefonene på markedet med denne teknologien. Samtidig skal det sies at denne teknologien fortsatt bare er i startfasen selv her hjemme i Norge der vi er stolte av å være tidlig ute med slikt, så den ekstra hastigheten blir nok ikke tilgjengelig på en stund ennå for de fleste av oss.

Likevel er det jo alltid spennende med ny teknologi. OnePlus slapp 5G-nyheten under Qualcomms Snapdragon-konferanse i desember 2019, og det tyder på at den også vil få den nye Snapdragon 855-prosessoren. I tillegg kan du nok forvente deg at den blir utstyrt med fingeravtrykkleser i skjermen, og at den stort sett vil bestå av glass.

Det eneste negative ved alt dette er prisen. OnePlus-sjefen har uttalt at 5G-telefonen kan komme til å koste 200 til 300 dollar mer enn OnePlus 6T, så vi får håpe at de slipper en 4G-modell for oss vanlige dødelige også.

iPhone 11 og 11 Max

iPhone XS og XS Max var bare mindre oppdateringer, så vi håper på store nyheter med iPhone 11

Når? September

Vi må regne med å vente en god stund før vi får noe som vil ligne på pålitelig lekkasjer om neste utgave av iPhone. Apple prøver alltid å holde på hemmelighetene sine frem til den store dagen, en dag som mest sannsynlig ikke kommer før i september.

Listen over mer eller mindre sprø rykter rundt hvordan iPhone 11 blir inkluderer punkter som et kamera som popper opp fra oversiden, En TouchBar på siden og en pekepen i iPad Pro-stil.

Vi tror ikke på noe av dette, men vi har ingenting i mot å ta feil heller.

Google Pixel 4 og Pixel 4 XL

Pixel 3 og Pixel 3 XL har noen av de beste kameraene på markedet? Kan Pixel 4 bli enda bedre?

Når? Oktober

Det er fortsatt for tidlig for de virkelig store Pixel 4-lekkasjene, men noen referanser til den kommende Google-telefonen har faktisk dukket opp. Blant annet har kodenavnene for produktene dukket opp i utviklingsprogramvaren ARCore, altså verktøyet utviklere bruker til å lage AR-apper.

«Bonito» og «Sargo» kan dermed være kodenavnene for Pixel 4 og Pixel 4 XL, og dette antyder samtidig at de vil få neste generasjons AR-funksjoner.

Hvis dette er snakk om funksjoner som rivalene ennå ikke har fått tilgang til, kan det også gi Pixel-telefonene en fordel ved lansering.

Xiaomi Mi 9

Mi 8 Pro er funksjonsrik, men et trygt valg. Vi håper Xiaomi overrasker oss i 2019.

Når? Foreløpig usikkert

Dette er viktig tid for kinesiske Xiaomi. Etter å ha solgt enorme mengder telefoner i Kina og India, beveger de seg nå vestover, og i 2018 hadde de sin første offisielle lansering i Storbritannia.

USA vil nok bli et vanskeligere marked på grunn av problemene mellom myndighetene og kinesiske kjemper som Huaswei og ZTE, men det er likevel ingen tvil om Xiaomis planer.

Selskapet har mange ulike telefon-serier, men Xiaomi Mi 9 vil bli et av de viktigste flaggskipene i 2019. Du kan forvente deg en stor skjerm, fingeravtrykkleser i skjermen og ikke minst en lavere pris enn hva Samsung og Apple tar for sine flaggskipmodeller.