Sådan downloader og spiller du Fortnite til Android

Efter at have sendt misundelige blikke til vores venner med iPhones i månedsvis, er Fortnite til Android nu endelig ankommet. I det mindste i en beta-version.

Epics vildt succesfulde, tegneserieagtige battle royale shooter, hvor 100 spillere kæmper til sidste mand eller kvinde på en ø, er allerede kommet til Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch og iOS.

Forsinkelsen af en Android-version har til gengæld givet anledning til en del løftede øjenbryn – men nu kan ejerne af et udvalgt antal Samsung Galaxy-modeller i det mindste slutte sig til spillets beta. Denne mulighed bliver desuden udvidet til at omfatte andre Android-telefoner i løbet af de næste par dage.

(OBS. Nogle links kan være skrevet på engelsk).

Fortnite til Android: Alt, hvad du har brug for at vide

For at starte ved starten: Du finder ikke betaen i Google Play-butikken ligesom alle dine andre apps. Det er delvist for at 'opbygge et direkte forhold til spillere', men nok også i vid udstrækning for at undgå at give Google en andel på 30 % ved køb af app'en.

Der har verseret mange rygter om, hvad det betyder for spillere, så vi har opregnet alt det, du skal gøre for at komme i gang med at spille Fortnite, når du er på farten.

1. Tjek, om din telefon kan køre spillet

PÅ VEJ TIL DISSE ANDROID-ENHEDER: Google: Pixel / XL, Pixel 2 / XL Asus: ROG, Zenfone 4 Pro, 5Z, V Essential: PH-1 Huawei: Honor 10, Honor Play, Mate 10 / Pro, Mate RS, Nova 3, P20 / Pro, V10 LG: G5, G6, G7 ThinQ, V20, V30 / V30+ Nokia: 8 OnePlus: 5 / 5T, 6 Razer: Phone Xiaomi: Blackshark, Mi 5 / 5S / 5S Plus, 6 / 6 Plus, Mi 8 / 8 Explorer / 8SE, Mi Mix, Mi Mix 2, Mi Mix 2S, Mi Note 2 ZTE: Axon 7 / 7s, Axon M, Nubia / Z17 / Z17s, Nubia Z11

Før du går videre, er det værd at kontrollere, om din telefon er faktisk kompatibel med Fortnite. Selv om spillet er optimeret til at køre på en mobil, har ældre telefoner simpelthen ikke de kræfter, der er skal til for at afvikle spillet.

I et indlæg på Epics hjemmeside er det blevet bekræftet, at betaen nu kører på følgende Samsung Galaxy-enheder: S7 / S7 Edge, S8 / S8 +, S9 / S9 +, Note 8, Note 9, Tab S3 og Tab S4. Og i løbet af de næste par dage vil den desuden blive rullet ud til andre Android-enheder (se faktaboksen til højre).

2. Tilpas dine sikkerheds-indstillinger

Dette er nok det skridt, der er nemmest at overse: Først skal du tillade din Android-enhed at installere og køre apps, der er hentet fra andre steder end Google Play. Vær forsigtig, når du slår denne indstilling til; du bør altid sikre dig, at du kun downloader apps, som du ved er sikre og pålidelige.

Der er allerede forlydender om falske Fortnite-apps i omløb, så sørg for, at du kun har fat i Epic Games' officielle version, så du ikke kommer til at downloade malware på din telefon.

Gå til telefonens faneblad for Indstillinger: På Android-telefoner er det normalt et lille tandhjuls-ikon, der findes i rullemenuen. Rul derefter ned til 'Ukendte kilder' og aktiver funktionen ved hjælp af knappen ved siden af.

3. Download Fortnite Installer

Mens iOS-brugere bare har kunnet downloade Fortnite fra Apples App Store, skal alle Android-brugere til gengæld finde en særlig installationsfil på Fortnites website.

Helt konkret skal du åbne en internetbrowser på din smartphone - hvad enten det er Google Chrome, Mozilla Firefox eller Internet Explorer - og gå til Fortnite.com/Android, hvor du finder Fortnite Installer-filen, som du så downloader.

Installationsfilen APK fylder kun cirka 2 MB, mens selve spillet skal bruge væsentlig mere, nemlig omkring 2 GB.

4. O.k., men hvad nu, hvis jeg har en iPhone?

Hvis du er iPhone-ejer og læser dette – hvilket næppe er sandsynligt med tanke på artiklens overskrift - så skal du bare besøge din App Store som sædvanlig og søge efter Fortnite i søgelinjen. Derefter vælger du blot at installere spillet og venter lidt på, at spillets ikon dukker op på din startskærm eller liste over apps. Så ved du i det mindste, 70 % af dit køb går til at understøtte Epics arbejde med vedligeholdelse og distribution af spillet.