Test: Sony WH-1000XM3 trådløse hodetelefoner

Hvis det finnes noe overraskende ved nye Sony WH-1000XM3, så er det at de så til de grader følger i fotsporene til hva Sony har gitt ut i de to foregående årene i form av Sony WH-1000XM2 og Sony MDR-1000X. Mer spesifikt, det er snakk om hodetelefoner med aktiv støyreduksjon som kan slå hva det måtte være fra Bose, uten egentlig å ta i.

Bose har gjort en strålende jobb når det gjelder å utvikle og finslipe støykanselleringsteknologi gjennom flere år, men Sony har brukt denne tiden på å perfeksjonere avspilling av lyd, samtidig som de har laget en anpassende algoritme som ikke bare lager én enkelt steril lydsperre, men flere typer, som kan tilpasse seg etter hva slags situasjon man befinner seg i.

Denne flotte kombinasjonen fra fjoråret, sammensmeltet med små forbedringer som eksempelvis en mer komfortabel pute langsmed hodebøylen, et lettere design og en sammenlignbar pris (med forgjengeren). Slikt gjør at disse hodetelefonene er den nye kongen av støyreduksjon – selv om de ligger litt i overkant nær fjorårets modell.

Sony WH-1000XM3 pris og tilgjengelighet

Pris: 3700 kroner

Ble lagt ut for salg i august 2018

For tredje året på rad er 1000X Sonys flaggskip-hodetelefoner. De har et drøss gode egenskaper, hvilket man ser i seksjonen ovenfor, og har akkurat den lyden man kan forvente av et hodesett fra øverste hylle.

Når det er sagt, siden de er såpass rike på egenskaper, så er de også litt dyrere enn de gjennomsnittlige hodetelefonene med støydemping: 3690 kroner. Det er på ingen måte billig, men er sammenlignbart med Sony WH-1000MX2 som ble sluppet i fjor.

Hvorfor, rent spesifikt, er de såpass dyre? Det finnes noen grunner.

Sony har puttet en hel del maskinvare inn i disse hodetelefonene, for ikke å snakke om de fire mikrofonene, som befinner seg både på innsiden og utsiden av selve ørekoppene. Støyreduksjon av dette kaliberet krever også en hel del kjørende programvare, hvilket betyr at WH-1000XM3 innehar en prosessor (ved navn NC1) som i sanntid gjør kalkulasjoner. Hvis man i tillegg legger til en trykksensitiv kapasitiv ørekopp som reagerer på kontakt med hender, så begynner prisen å gi en viss mening.

Når det gjelder slippdato, så ble Sony WH-1000XM3 annonsert på IFA 2018-messen, og gikk til butikkene i august 2018.

Design

Lettere enn fjorårets modell

Nye puter på hodebøylen

USB-C-inngang for lading

Bruker berøringsbasert brukergrensesnitt – hvilket ikke er for alle

En av de største forandringene mellom fjorårets og årets modell er å finne i designet: de er lettere enn før, og sitter bedre på hodet.

Når det gjelder vekt, så har hodetelefonene slanket seg med 22 gram det siste året. Det høres kanskje ikke ut som stort, men om man tar innover seg at disse kommer til å sitte på hodet i lange perioder av gangen, for eksempel på lange flyreiser, så hjelper hvert bidige gram.

Av andre designforandringer finnes en ny og tettsittende formfaktor som skyldes blant annet en utskiftning i de gamle putene på hodebøylen, fra noe stivt til puter som gir mer etter. Dette gjør at hodetelefonene er mer komfortable, men også at de tar seg langt bedre ut på hodet. Sony har også gjort ørekoppene dypere, og skiftet ut de sølvfargede detaljene på kanten av hodetelefonene til en kopperfarge.

Sony har også gjort en siste forandring: foretatt et bytte på høyre ørekopp, fra en inngang som bruker microUSB til en som tar i bruk USB-C, hvilket enten kan redusere eller øke mengden kabler du trenger å bære rundt på, avhengig av hvilke andre duppedingser du har planer om å kople til.

Små forbedringer til side, dette er fortsatt relativt minimalistiske hodetelefoner – hvilket appellerer til den høytflyvende brukergruppen Sony tar sikte på.

1000XM3 finnes kun i to farger – helt svart, eller sølv – og bortsett fra en Sony-logo gravert inn over hver ørekopp ser de helt ut som et hvilket som helst annet sett med hodetelefoner.

Rundt venstre ørekopp finner man de to eneste knappene på settet. En av/på-knapp som også styrer Bluetooth, og en man bruker til å velge mellom tre støyreduksjonsinnstillinger: på, «ambient mode» og av. Nedenfor knappene finner man en AUX-minijackinngang, som på motsatt side speiles av en USB-C-port som brukes til å lade hodetelefonene med. (Medfølgende i esken finner man en USB-til-USB-C-kabel, en 3,5 mm AUX-kabel, samt et tokanal-til-en-AUX-adapter og en hard beholder til selve hodesettet.)

Det som åpenbart mangler er en måte å kontrollere avspilling på. Sony har gjemt disse på høyre ørekopp i form av en overflate som styres ved berøring. For å hoppe til neste sang sveiper man til høyre, vil man andre veien sveiper man til venstre. For å pause trykker man lett to ganger, og å det samme gjør man om man vil sette ting igang igjen. Man kan også skru volumet opp og ned via enten å sveipe opp eller ned på den høyre ørekoppen.

Dette er et system det tar litt tid å bli vant med, men får man brukt det en ukes tid, så føles det helt naturlig.

Ytelse

Forseggjort støyreduksjon

Quick Attention-modus

Støtte for aptX and aptX HD

Liten forskjell i lydytelse fra fjoråret

Google Assistant kan tilkalles via brukergrensesnittet

Better samtalekvalitet – men ikke fantastisk

Det sier seg selv at et innkjøp av støydempende hodetelefoner innebærer et visst fokus på hvor gode de er til å redusere støy. På det området er det ingen som kan tukte 1000XM3.

Ifølge tester utført av Sony er 1000XM3 fire ganger så effektiv på å kansellere støy som 1000XM2 – en imponerende dåd, tatt i betraktning hvor bra M2 var på samme område i fjor.

I praksis ble påstanden bekreftet når enheten ble konfrontert med lavfrekvente lyder, av typen man opplever i tog eller fly, samt høyfrekvente lyder, kjent fra kontorlandskap med sine folkemasser og musikk i det fjerne. I nær sagt samtlige scenarier ytte WH-1000XM3 utmerket, ofte såpass godt at lydbildet fra omgivelsene gikk fra forstyrrende høyt til en brukbar bakgrunnsstøy – og noen ganger fjernet hodetelefonene absolutt all støy.

I likhet med fjorårets modell klarer 1000XM3 å være selektiv i hva slags lyder som får lov til å snike seg inn. Bruker man Ambient Noise-modusen kan eksempelvis kunngjøringer gjort via PA-systemer høres, mens tar man i bruk Quick Attention-modusen kan man raskt få tilgang til lyder utenfor hodetelefonene ved at musikkvolumet reduseres og mikrofonene utenpå hver ørekopp tas i bruk. Dette er en egenskap man ikke finner hos hodetelefoner fra Bose, og noe som gjør at Sony skiller seg ut.

Selv om støyreduksjonen har fått noen solide forbedringer holder lydkvaliteten omtrent samme nivå som hos 1000XM2 – hvilket kunne ha vært skuffende, hadde det ikke vært for at M2 hadde en imponerende lydkvalitet.

Som vi sa i fjor, disse hodetelefonene kommer til å høres bedre ut ved bruk av en Android-enhet som støtter aptX HD-standarden, men selv brukt sammen med en iPhone høres de overraskende bra ut. Mellomtonene er kontrollerte, diskanten er krystallklar og bassen er det vekt i, og kan virkelig gi en et dytt. De kommer til sin fulle rett på enheter som støtter LDAC-kodeken – som eksempelvis en Sony Walkman – men man trenger på ingen måte å begrense seg til slike enheter.

Selv om lydkvaliteten og støyreduksjonen gjør Sonys seneste flaggskip til en av de beste støydempende hodetelefonene på markedet, så kommer de til å bli enda bedre når Google Assistant kan tas i bruk. Denne egenskap var ikke klar til å testes når vi skrev denne testen, men Sony sier at oppdateringen kan være klar så snart som sent september, og når den er foreliggende vil det være mulig å tilkalle Assistant med bare et fingertrykk.

Hvis du ikke klarer å vente kan det nevnes at denne egenskapen allerede er å finne i bruk hos 1000XM3s hovedkonkurrent, Bose QuietComfort 35 II – men vær forberedt på et dugelig hopp ned i lydkvalitet om du går for Bose over Sonys 1000XM3.

Det siste ytelsesaspektet det er verdt å se nærmere på er samtalekvaliteten i 1000XM3. I flere telefonsamtaler gjort med hodetelefonene har personene i den andre enden rapportert om klarere lyd – om enn noe stillere – enn om vi bruke telefonens innebyggede mikrofon. Dette skyldes antageligvis de ekstra mikrofonene Sony har bygget inn i hodetelefonene.

Selv om dette hodesettet fungerer helt greit til en samtale her og der, så er de antageligvis likevel ikke noe du vil bruke om du er av typen som ringer mye fra eksempelvis et kontor – samtalekvaliteten er ikke like bra på 1000XM3 som på andre hodesett laget for å ringe med.

Batteritid

30 timer batteritid

Hurtiglading

Kan settes til automatisk å slå seg av via appen

Hvor lenge varer disse hodetelefonene på én lading? Det er mange faktorer å ta høyde for, men etter noen dager med knoting fant vi en god test som gav oss omtrent 30 timer brukstid. Over fire dager, mens hodetelefonene ble testet (fem timer per dag gange fire dager), så trengtes det ikke lading, og på den femte kvelden lå batteritiden på rundt 30 %.

Til sammenligning ligger dette ti timer over Bose QuietComfort 35 når man bruker de trådløst, og ti timer under Bose når de brukes tilkoplet. Uansett hvordan man vrir og vender på det er dette nok guffe til å holde over Atlanteren og tilbake (om du drar til vestkysten av USA).

Hvis du av en eller annen grunn plutselig har lite strøm, så er det likevel ingen grunn til å få panikk – 1000XM3 har hurtiglading som gir en omlag fem timer ekstra spilletid etter bare ti minutter lading. Vi testet påstanden og gikk fra rundt 30 % batteritid til 50 % etter nøyaktig ti minutter koplet til støpselet. Bestått!

Har man interesse av at hodetelefonene skal holde noen minutter ekstra, så kan man bruke den såkalte Sony Headphone Connect-appen for å stille på hvor lang tid de skal bruke på å gå i søvn-modus. Standardinnstillingen er på 15 minutter, men du kan redusere dette ned til fem minutter om en virkelig vil ha hvert bidige sekund ut av batteriet.

Konklusjon

Nok et år, nok et imponerende sett støyreduserende hodetelefoner fra Sony. Sony WH-1000XM3 er faktisk akkurat de vi har begynt å forvente fra den nye topprodusenten av støydempende hodetelefoner – selv om de ligner i overkant mye på fjorårets modell.

Når det er sagt: Om man ikke er verdens mest stilfokuserte, veldig reiseglad, er helt nødt til å ha de mest komfortable og peneste hodetelefonene på markedet, eller er av typen som ofte sitter fast på et overfylt kontor der man må ta en og annen telefon – så går det an å spare penger ved å gå for Sony WH-1000XM2. De er nesten like bra og koster nå enda mindre enn før takket være et priskutt.