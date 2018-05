Sony ikke ferdige med håndholdte spill

Sony tar ikke de helt store store stegene med PlayStation Vita, men det betyr ikke at selskapet har gitt opp satsingen på håndholdtmarkedet.

I samtaler med Bloomberg sa nyansatt sjef for PlayStation, John Kodera, at Sony fortsatt eksperimenterer både med håndholdte spill, og spill til mobiltelefoner, og at dette fortsatt vil være en del av selskapets fremtid.

«Etter mitt syn, snarere enn å separere håndholdt spilling fra konsoller, er det nødvendig å fortsette å tenke på håndholdt spilling som én metode man kan bruke til å levere spillopplevelser, og også utforske hva kundene våre ønsker at håndholdt skal være», sa Kodera, før han la til «Vi ønsker å ha mange alternativer i mente».

Gir seg ikke

Gitt at Sony nylig kunngjorde at de nært forestående vil slutte med produksjonen av fysiske spill til Vita, samt at Sushei Yoshida i 2015 mente at han ikke kunne se for seg en oppfølger til Vita, gjør at disse nye uttalelsene kan virke overraskende.

Likevel kan det virke som at Kodera kan være mer interessert i å smelte sammen mobiltelefonspill og konsoller snarere enn å lage en helt ny separat håndholdt konsoll, basert på det han nå uttaler.

Da Andrew House, Koderas forgjenger, ble spurt om hva han syntes om tilnærmingen Nintendo hadde hatt under utviklingen av Switch var svaret at PlayStation nok ville gå i en annen retning, og at markedet for håndholdte ikke hadde mye potensiale for Sony.

Kodera var litt mer tilbakeholden i sine syn på Switch i intervjuet med Bloomberg, men han refererte til Sonys nyeste eksperimenter med PlayLink, hvilket lar spillere bruke smarttelefoner til å spille et utvalg spill på PS4.

Sonys mobilspill-satsing har ikke vært spesielt vellykket, og strategien de har på dette området er ikke spesielt klar. Likevel kan det å hekte et portabelt element på PS4 være et profitabelt og godt trekk for Sony.

Mobilspill har tatt store steg de siste par årene, og det at et såpass vellykket spill som «Fortnite» er på vei til telefoner viser at konsollspill kan oversettes til mobile enheter og dra nytte av en vekselvirkning som oppmuntrer folk til å fortsette å spille.

Gitt at Kodera sier at PlayStation vurderer flere alternativer lurer vi på om det finnes en mulighet for at teamet hans nå vurderer fordelene og ulempene ved spill som tar i bruk flere plattformer samtidig, og spill som lar spillerne bruke telefoner som kontrollere.

Sony har sagt at det nærmer seg slutten for PS4, og at man kan forvente at PS5 kommer ut i løpet av de neste tre årene. Hva slags håndholdt-elementer som vil inkorporeres i denne gjenstår å se, men det later til at Sony har noe i ermet. Sannsynligheten er dog stor for at det ikke blir en separat håndholdt konsoll.