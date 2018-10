Red Dead Redemption 2 er et '65-timers' spil med et 2.000 siders manuskript

Red Dead Redemption 2 er et kolossalt spil. Så kolossalt faktisk, at det vil tage minimum 65 timer at gennemføre.

Det kan man læse i en ny artikel fra Vulture , der diskuterer den kommende Wild West-fortsættelse med den ene af de to grundlæggere af Rockstar Games, Dan Houser.

Overslaget på 65 timer (hvilket man skal huske på, afhænger af spillerens evner og rutine) er til dels beregnet ud fra en historie, der udspiller sig over manuskript på 2.000, bruger 300.000 animationer, 500.000 linjer dialog og benytter 1.200 skuespillere til motion-capture, hvoraf 700 også indtalte dialogen.

Projektet var så ambitiøst, at Rockstar blev "langt den største arbejdsgiver for skuespillere i New York, overhovedet”, sagde Houser.

Og det er inden man tager online-delen af spillet i betragtning. Red Dead 2 bliver lanceret den 26. oktober, og den vil blive fulgt op af Red Dead Redemption Online, som bliver tilgængelig en gang i november. Her har man mulighed for at ride ud over prærien med alle sine kammerater, og spillet forventes at være mindst lige så stort og have lige så mange features som Grand Theft Auto Online.

Begrænsninger og ofre

Men hvad skal der til for at presse alt dette ind i et PlayStation 4 - eller Xbox One -spil? Vanvittige arbejdstider, hvor Houser indrømmer, at de ubarmhjertige krav til Red Dead Redemption 2's udviklingsteam resulterede i at nogle af folkene fra teamet arbejdede op til 100 timer om ugen i flere uger.

Det skete på trods af kritikken af det tidligere Red Dead-spil, der krævede et lige så hårdt arbejdsprogram.

Den 65 timers spiltid, tager oven i købet højde for alt det, der er fjernet fra spillet. Rundt regnet fem timers indhold blev skåret væk fra det, der kommer til at være det endelige produkt, inklusive en ekstra romance for vores hovedperson, Arthur Morgan, samt et antal missioner, som Houser vurderede “ikke var helt tjekkede nok, eller som virkede overflødige”. En af disse missioner gik ud på, at Morgan kæmpede mod dusørjægere på et tog.

“Det var sjovt til at begynde med, men så var det alligevel ikke”, forklarede Houser.

“Denne del af processen handler altid om kompromisser og studehandler. Alle mister altid små dele af det spil, de elsker”.

Med hensyn til muligheden for at der kommer en Red Dead Redemption 3, så er svaret at Rockstar vil gøre det, "Hvis [Red Dead Redemption 2] klarer sig tilstrækkelig godt, og at vi mener, at vi har andre interessante ting at sige".

Uanset hvad, så ser det ud til, at vi får rigeligt at foretage os i Red Dead Redemption 2 til at vi kan holde os beskæftigede et godt stykke ud i fremtiden.