Pixel 3 XL får nok trådløs opladning, men du skal købe din egen oplader

Googles Pixel 3-mobil bliver lækket til højre og venstre for tiden, og de seneste rygter tyder på, at den større version af telefonen er udset til at få trådløse opladning.

En video fra Twitter-brugeren Khoroshev afslører, hvad der ser ud til at være en fungerende Pixel 3 XL, og den viser tydeligt en animation, der angiver, at telefonen har indbygget Qi trådløs opladning.

En tidligere læk - som du sikkert vil have lyst til at se, da der er billeder af telefonen - indeholder også et foto af, hvad der medfølger i boksen. Og det viser, at Google tilsyneladende ikke har planer om at give en trådløs oplader med sammen med mobilen, så den skal du sandsynligvis købe separat.

På begge modeller?

Vi ved ikke, om det betyder, om den almindelige Pixel 3 også får trådløs opladning, men det ville være mærkeligt, hvis selskabet vælger kun at inkludere funktionen på den største model.

Rygterne om funktionen peger samtidig i retning af, at bagsiden af Pixel 3 og Pixel 3 XL bliver af glas (da metal ikke er velegnet til trådløs opladning), og det vil i givet fald være første gang, at det sker på Googles egen serie af enheder.

Tidligere har vi også hørt rygter om en Google Pixel Stand trådløs opladnings-dock, så den forventer vi at se ved Pixel 3-lanceringen, når den endelig løber af stablen senere i år.

I øjeblikket tyder rygter på, at Pixel 3 og Pixel 3 XL vil blive introduceret under et arrangement, som Google er vært for på et tidspunkt i starten af oktober. I skrivende stund kender vi ikke den eksakte dato, men vi kommer givetvis til at høre mere snart, da lækkene næsten er ved at flyde over lige nu.