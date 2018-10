OnePlus 6T bliver annonceret den 30. oktober

OnePlus har netop bekræftet, at deres næste flagskibstelefon vil blive annonceret den 30. oktober.

Vi ved allerede, at den kommer til at hedde OnePlus 6T, og der er andre detaljer om den nye telefon på vej. Men det er første gang, virksomheden har bekræftet, at den bliver lanceret i slutningen af denne måned.

Sløret bliver løftet for den nye mobil ved en lanceringsevent i New York City klokken 16.00 (dansk tid), og skulle du hænde at befinde dig i byen på det tidspunkt, kan du købe billetter til eventen.

Ventetiden fortsætter

Er du ikke så heldig at befinde dig i New York under eventen, kan du følge den officielle live streaming af begivenheden på OnePlus' hjemmeside eller på deres YouTube-kanal. Hvis du ønsker at få en påmindelse om eventen, kan du tilmelde dig her.

Vi vil være til stede under live-lanceringen den 30. oktober, så vi kan give dig et førstehåndsindtryk af den nye telefon samt alle de spændende detaljer om mobile

OnePlus bekræftede for nylig over for TechRadar, at telefonen bliver den første OnePlus-mobil uden et stik til hovedtelefoner. Vi har desuden hørt, at den næste generation kommer med en fingeraftryksscanner indbygget i skærmen.