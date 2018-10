Ny billigere MacBook, Mac Mini og iMac'er lækket af europæisk kommission

Hvis du har gået og holdt vejret i spænding over, hvilke Mac-nyheder Apple mon ville afsløre under deres lanceringsevent i New York City den 30. oktober, kan du godt puste ud nu. En trio af nye Mac-produkter for 2018 er nemlig lige blevet afsløret på grund af et registreringsskema, som er blevet offentliggjort af den Eurasiske Økonomiske Kommission.

Det var den franske Apple-blog Consomac, der først rapporterede om registreringsskemaet, der nævner to nye iMac 2018-modeller samt en ny Mac Mini 2018. Sidstnævnte har ikke fået en opdatering, der er værd at skrive hjem om, siden i slutningen af 2014.

Den tredje og sidste reference i skemaet er til en bærbar enhed. Det er forsat uvist, om dette bliver en overhaling af en 12 tommer MacBook til en billigere pris, eller en fornyelse af Apples nok højst elskede bærbare computer i nyere tid: En 13 tommer MacBook Air.

Så godt som stensikre på nye Mac-modeller

Denne nyhed er kulminationen på flere læk i løbet af dette år, der har peget på nye Mac-produkter, som kommer i 2018. Det, der tidligere ikke var meget andet end rygter via 'anonyme' kilder, er nu rykket meget tættere på virkeligheden efter lækket fra den offentlige myndighed.

Det er sandsynligt, at alle disse produkter vil blive rettet mod almindelige forbrugere, da Apples iMac Pro allerede er ude til de professionelle Mac-brugere.

Efter at have tørstet efter opdateringer i årevis, lader det til, at vi nu kan komme til opleve lidt af en renæssance for Mac'er, da der sandsynligvis ender med at blive lanceret hele fem nye bærbare- og desktop-computere i 2018. Selvfølgelig ved vi først, om disse potentielle produkter vil begejstre Apples-fans, når vi har haft lidt tid til at teste og gennemgå dem.

