Nvidia RTX 2080 Ti parkerer Titan Xp i lekket «Final Fantasy XV»-ytelsestest

Lekkasjene av ytelsestester som involverer nye Nvidias GeForce RTX 20-serie kommer på rekke og rad for tiden. Første kort ut er rett rundt hjørnet, og de siste ryktene omhandler spillet «Final Fantasy XV».

Begge de gjeveste kortene, GeForce RTX 2080 Ti og GeForce RTX 2080 (der det sistnevnte vil være det første kortet som dukker opp i butikkhyllene senere denne uken) har dukket opp i en database som lagrer informasjon om «Final Fantasy XV»-ytelsestester. Nå er det med andre ord mulig å finne ut hvordan nykomlingene klarer seg mot de nåværende kongene av GPU-ytelse.

Ved 4K-oppløsning og alle alle detaljnivåer stilt inn på høyeste innstilling klarer RTX 2080 Ti en skår på 5897, hvilket er nok til å slå Nvidias Titan V (tungvekteren som bruker Volta-arkutektur) som «kun» klarte 5220 poeng (husk at dette er en GPU beregnet på AI- og maskinlæring-prosessering, men likevel er dette et særdeles kraftig kort som koster opptil flere knipper tusenlapper). RTX 2080 Ti slo også lett Titan Xp , som fikk 4756 poeng.

RTX 2080, som fikk 4589 poeng, kom veldig nære ytelsen til Titan Xp, bare 167 poeng bak. Enkelte tidligere lekkasjer — eksempelvis 3DMarks Timespy-test — har gitt indikasjoner på at RTX 2080 kan være hakket hvassere enn Titan Xp.

Om disse testene medfører riktighet ser det uansett ut som det er klart at RTX 2080 kommer til å kunne klare å matche Titan Xp — et beist av en GPU, særlig for gaming.

Når det gjelder dagens GeForce GTX 1080 Ti, så fikk dette kortet en skår på 4441 (uten overklokking), noe RTX 2080 lett klarte å overgå.

Samme historien

Forandret man oppløsningen til 2560 x 1440 (igjen på høyeste innstillinger), så var historien omtrent den samme. RTX 2080 Ti kom seg opp på 10.308 poeng, sammenlignet med Titan Vs 8823, mens Titan Xp klarte 8316. RTX 2080 hang igjen såvidt det var bak Titan Xp med 8171, og GTX 1080 Ti måtte nøye seg med 7788.

Det man må huske på er at Titan Xp ble lansert i fjor og kunne skaffes for nette 12.850 kroner, mens RTX 2080 nå blir lansert for 8300 kroner den 20. september.

RTX 2080 Ti kommer til å koste 11500 og skulle opprinnelig også lanseres samme dag som RTX 2080, men har dessverre blitt utsatt med én uke.

Kilde: Wccftech.com