Idag lanseras InkyPen, som låter dig läsa tecknade serier på Nintendo Switch

Nintendo Switch har lagt till ytterligare en applikation till sitt utbud idag, med lanseringen av den nya digitala applikationen för tecknade serier på konsolen.

InkyPen är en prenumerationstjänst som erbjuder tillgång till tusentals tecknade serier, med planer på att lägga till manga inom en snar framtid.

Det norska företaget beskrivs som en "all-you-can-read prenumerationstjänst för tecknade serier till Nintendo Switch" och går med i ett för tillfället väldigt begränsat utbud av icke-spelrelaterat innehåll på konsolen. I listan finns bland annat YouTube och Hulu, medan Netflix och Amazon Prime Video saknas.

Nintendo Switch' skärm på 6,2 tum gjordes nödvändigtvis inte med tecknade serier i åtanke, men InkyPen-applikationen gör det möjligt att zooma in på specifika delar på de olika sidorna för att kompensera för detta. Du kan dessutom alltid välja att visa de tecknade serierna på din TV via Switch-tillbehöret.

