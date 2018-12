Netflix tester en 'instant scene replay'-funktion... og det lyder forfærdeligt

Gennem årene har Netflix' egne originale serier og film budt på utallige scener, der var værd at se igen – hvem kan glemme single take-kampen i gangen fra første sæson af Daredevils, eller scenen i Altered Carbon med alle de nøgne kloner?

Det viser sig, at Netflix heller ikke har glemt dem, for de tester nu en ny 'instant scene replay'-funktion, som gør det muligt for seerne at se bestemte scener igen lige efter, at de er blevet vist på skærmen.

"Vi tester en funktion, der giver Netflix-medlemmer mulighed for at gense yndlingsscener og mindeværdige øjeblikke med et enkelt klik. Lige nu ønsker vi bare at lære af det, og funktionen bliver måske, eller måske ikke, rullet bredere ud i fremtiden," lyder det fra Netflix i en udtalelse til CNET.

Underlig taktik

Ifølge rapporter fra seere på Reddit vises funktionen som et pop op-link på skærmen under afspilning, hvilket ikke overraskende bliver beskrevet som "distraherende" og "irriterende" samt "devaluerende" for de film og serier, der er udstyret med funktionen.

Flere nordamerikanske brugere bemærkede funktionen, mens de så den nye Netflix-film med Jennifer Aniston, Dumplin', mens andre oplevede pop op-linket i titler, der ikke er produceret af Netflix selv, såsom Marvel's Black Panther og Guardians of the Galaxy.

I betragtning af, at Netflix ønsker at blive taget alvorligt som producent af Oscar-værdigt indhold, er det lidt underligt, at de vil nedlade sig til at bruge en taktik, der underminerer film- og tv-oplevelsen.

Hvis streaming-giganten beslutter at rulle funktionen mere bredt ud, må vi bare håbe, at kunderne får mulighed for helt at fravælge funktionen via indstillingerne.