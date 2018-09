Microsoft holder liv i Skype Classic – for nå

For noen uker siden annonserte Microsoft at de skulle legge ned Skype 7 (også kjent som Skype Classic), og flytte alle brukerne over på nye Skype 8. Dessverre for selskapet var det mange som var misfornøyd med å bli tvunget til å oppgradere, og Microsoft har nå ombestemt seg og lover å holde den gamle versjonen i live inntil videre.

De fleste av klagene gikk på det nye grensesnittet i Skype 8, som er ment å bringe brukeropplevelsen nærmere den du får i mobil-appen. Andre brukere var skuffet over fraværet av støtte for bruk av flere vinduer, muligheten til å justere innstillinger for webkamera, og muligheten til å tømme samtalehistorien.

Ring tilbake senere

– Basert på tilbakemeldinger fra brukere, har vi valgt å videreføre Skype 7 (Skype Classic) en stund til, heter det i et foruminnlegg fra en talsperson for selskapet, som sier videre:

– Våre kunder kan fortsette å bruke Skype Classic inntil videre. Takk for alle kommentarer – vi lytter. Vi jobber med å bringe alle funksjonene dere har bedt om inn i Skype 8. Følg med på denne siden.

Microsoft planla opprinnelig å kutte støtte for Skype Classic 1. september, og har ikke sagt noe konkret om hvor lenge de vil holde programmet i live.

Microsoft har ingen planer om å droppe endringene i Skype 8, og du kan velge å oppgradere hvis du har lyst til å prøve det nye grensesnittet selv. Er du interessert i å se hva som vil dukke opp i fremtidige versjoner og komme med tilbakemeldinger, kan du også bli med i Skype Insider Program.

Kilde: The Verge