MacBooks med Apple’s egne ARM-processorer kommer måske først i 2021

Du vil formentlig komme til at vente længere end oprindelig ventet, før du kan købe Apple MacBooks med en 100% Apple-fremstillet (og ARM-baseret) silicium indvendigt, ifølge verdens førende Apple-analytiker.

Det kan være 2020 eller sågar 2021, før vi ser de første ARM-baserede Apple-computere: Det siger TF International Securities analytiker, Ming-Chi Kuo, ifølge 9to5Mac .

Frem til dette tidspunkt har alle rapporter om det, der er kendt som Apple’s ‘ Kalamata Initiative ’– firmaets store projekt med at få deres computere over på egen processor-platform – holdt sig til en forventet 2020-debut for de endelige produkter.

I sin forudsigelse, bemærker Kuo, at Apple står til at tjene endnu mere på deres Mac-salg, når de ikke længere skal købe processorer fra Intel, hvilket de nu har gjort i over et årti. Så Apple’s tilskyndelse til at gennemføre dette projekt er enorm.

Denne analyse kommer efter rapporter fra Bloomberg og The Oregonian , som begge ser ud til at bekræfte de samme oplysninger.

For de, der er bekymrede for et tab af ydeevne fra et computer-mærke, som ellers lægger vægt på kraft og stabilitet, har vi set selv Apple A10X levere præstationer, som ligger tæt på de seneste Intel-processorer i tests som Geekbench 4 – og Apple er nu oppe på A12 Bionic i deres iPhone XS , iPhone XS Max og iPhone XR . Den nye iPad Pro 2018 vil angiveligt være udstyret med en endnu kraftigere A12X Bionic -chip.

Et interessant spørgsmål, som vi er meget spændte på at følge, er hvordan Apple vil håndtere supporten af det væld af apps, som i øjeblikket er udviklet til Intel-processorer, som bruger et x86-instruktionssæt på deres ARM-baserede processorer. Microsoft og Qualcomm havde en svær tid med det projekt, så held og lykke, Apple.