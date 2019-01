LGs store robot-plan: Vil skabe et netværk af arbejdende robotter med 'wearable' SuitBot

Under IFA 2018-messen, hvor det vrimlede med annonceringer af 8K-tv'er og nye smartphones, skilte LG sig ud: LG har nemlig sat sig for at være det første firma, der skaber et robotnetværk til at fremtidssikre arbejdslivet.

For folk, der har fulgt LG, kommer det ikke som nogen overraskelse. Virksomheden har gennem et stykke tid foretaget en række investeringer i robot-verdenen, og vi har ventet på at få at se, hvordan det ville udmønte sig.

Heldigvis fik vi lov at opleve en fungerende prototype af deres seneste robot-projekt, CLOi SuitBot, ved IFA 2018. Det er det seneste eksempel på, hvordan LG har omsat deres robot-investeringer og AI-teknologi til praksis, og det er samtidig første gang, at selskabet har bevæget sig ind i en verden, hvor mennesket for alvor møder robotten.

SuitBot fastgøres til brugerens ben med henblik på at aflaste fysiske udfordringer på arbejdet. (Image: © LG)

Hvad er en wearable robot?

Den ambitiøse wearable CLOi SuitBot ser muligvis ud som om, at den kan forvandle enhver til Robocop, men dets primære formål er at styrke benmuskler og bevægelser.

Det kan være mange grunde til, at man har lyst til at bruge denne nye teknologi, men hovedfunktionen er at gøre medarbejdere i stand til at alene kunne klare opgaver, de ellers ikke ville være i stand til.

I virkeligheden er der tale om et par "robot-bukser", der er designet til at give kræfter til benene og er et eksempel på "exoskeleton robotic" - på dansk: Et mekanisk skelet.

LGs CLOi SuitBot er udviklet i samarbejde med firmaet SG ROBOTICS, som LG investerede i sidste år. Firmaet udvikler robotter, der hjælper folk til at overkomme deres fysiske udfordringer, uanset om det er til hjælp for handicappede eller til at forstærke en normal arbejdsevne.

SuitBot har fået indbygget LGs kunstige intelligens, og det betyder, at robotten kan udvikle sig og lære over tid ved at analysere data fra brugerens bevægelser og på den måde opnå maksimal effektivitet.

Selv om mange almindelige mennesker sikkert gerne ville prøve robotten og blive til en slags Iron Man, så understreger LG, at produktet er målrettet industrien og sundhedsvæsenet.

Ved LGs pressekonference på IFA udtalte selskabets CTO, Dr. I.P. Park:

"Nu går vi i gang med at hjælpe personer, der har svært ved at gå, men disse robotter bør finde vej til industrielle områder, hvor de kan øge produktiviteten, overvåge performance og forhindre ulykker".

SuitBot kan forbindes med de øvrige af LGs service-bots, så man skaber et robot-netværk, der kan forbedre firmaers resultater. (Image: © Marc Chacksfield)

En hær af arbejdsrobotter

Selv om SuitBot med sikkerhed kan implementeres i forskellige virksomheder, og endda på sundhedsområdet, så er den designet til at supplere LGs andre service-robotter med henblik på at skabe et AI-netværk.

En ServeBot fra LG kan hente mad og drinks - iført en butterfly. (Image: © Marc Chacksfield)

I januar afslørede LG en række service-robotter, inklusive en guide-robot, der kan vise vej i lufthavne og andre offentlige steder og en rengøringsrobot, som udover at gøre rent også kan servere mad og drinks - iført en fin butterfly.

Ifølge LG bliver SuitBot i stand til at koble sig op til disse andre robotter, hvorved man håber at kunne skabe et AI-netværk af robotter, som i fremtiden kan bruges i industrien.

Wearable robotter, mekaniske skeletter og RoboCop-dragter

Selv om ideen bag LGs CLOi SuitBot lyder som en mindre revolution, så er det egentlig kun det seneste eksempel i udviklingen af såkaldt mekaniske skeletter. Der er en lang række af firmaer, som er i fuld gang med at udvikle lignende robotter.

Bilproducenten Hyundai har også et fungerende mekanisk skelet, der er udviklet til at arbejde på fabrikker og i andre industrier. (Image: © Hyundai)

Idéen om Exosuits - mekanisk skeletter - er ikke ny, især ikke indenfor militærindustrien. I 2015 skrev vi, at US Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) var i fuld gang med at udvikle en high tech-dragt, der skulle aflaste soldaternes hofter og ben, så de kunne bære tungere udstyr i længere tid uden at kollapse.

Tech-firmaer har også arbejdet i samme retning. I 2016 udviklede bilproducenten Hyundai et mekanisk skelet, der ligesom LGs SuitBot er beregnet til industrien, primært til at løfte tunge eller farlige genstande og på den måde mindske ulykker og skader på medarbejdernes hofter og knæ.

Selv om mekaniske skeletter ikke er en helt ny udvikling, så er der store forventninger til LGs planer om at koble SuitBot op til andre robotter, og LG lover, at SuitBot ikke blot er meget effektiv, men også føles naturlig at have på under arbejdet.