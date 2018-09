LG vil skape et nettverk av robotisert arbeidskraft

Blant alle 8K-TV-ene og smarttelefonene som ble annonsert på IFA 2018, så har LG vist seg å være selskapet som har satt seg som mål å bli det første til å skape et nettverk av roboter for å sikre arbeidsmarkedet for fremtiden.

For de som har fulgt LG så kommer nok ikke dette som en stor overraskelse, for selskapet har gjort mange investeringer innen robotikk og vi har avventet hvordan dette skulle materialisere seg.

Og under IFA 2018 fikk vi heldigvis muligheten til å se en prototype, nemlig «CLOi SuitBot». Denne prototypen er LGs streiftog inn i human-sentrisk robotikk og er et eksempel på hvordan LG har gjort seg nytte av sine investeringer innen robotikk og kunstig intelligens.

Robotdrakten SuitBot brukes på bena for å øke styrken til brukeren på jobb. (Image: © LG)

Så hva er en «robotdrakt»?

«CLOi SuitBot» er en ambisiøs prototype, og ser mest ut som om den kan forvandle hvem som helst til «RoboCop». Men der stopper nok sammenligningen, for selv om det å kunne skjule noen håndvåpen i låret kan være nyttig for noen så er hovedmålet med «CLOi SuitBot» å hjelpe brukerne til å løfte tyngre og påta seg oppgaver som tidligere ikke lot seg gjøre på en trygg måte.

«LG CLOi SuitBot» er i bunn og grunn «robotbukser» og et eksempel på hvordan eksoskjeletter kan brukes i arbeidslivet.

Buksene ble utviklet sammen med SG Robotics som jobber med å hjelpe mennesker med å strekke til der de tidligere kom til kort. Enten det dreier seg om funksjonshemming eller for å gjøre arbeid lettere. LG investerte i dette selskapet i fjor.

I «SuitBot» benytter LG sin egen kunstige intelligens, og den kan utvikle seg og lære over tid. Dette gjør den ved å analysere biometriske data og bevegelsene til brukeren, for å gi økt effektivitet og trygghet.

Selv om mange av oss gjerne skulle prøve et par og bli Iron Man for en stakket stund, så sier LG at produktet mest sannsynlig kommer til å bli myntet på bruk innen logistikk, produksjon og distribusjon samt innen helsevesenet.

Under LG sin pressekonferanse så uttalte CTO i LG Dr I. P. Park at:

– Vi starter nå med å hjelpe de som har vanskeligheter med å gå, men disse robotene har også mange industrielle bruksområder hvor de kan forbedre produktivitet, overvåke ytelse og forhindre skader.

SuitBot kan kobles sammen med resten av LG sine service roboter i ett nettverk for å forbedre industrier. (Image: © Marc Chacksfield)

Bygger fremtidens arbeidsstyrke

Selv om «SuitBot» alene kunne blitt satt rett inn i fabrikker eller sykehus for bruk i rehabilitering eller tyngre arbeid som håndtering av pasienter, så er den laget for å jobbe sammen med LGs andre serviceroboter for å skape et smart arbeidsnettverk ved hjelp av kunstig intelligens.

«ServeBot» fra LG henter mat og drikke til deg, og har til med en passende liten tversoversløyfe. (Image: © Marc Chacksfield)

LG har allerede avduket en rekke service-roboter i januar i år. Blant annet en guiderobot som viser deg veien på flyplasser og andre offentlige steder, en vaskerobot som vasker og ikke minst «ServeBot» som henter mat og drikke til deg og er utstyrt med en søt, liten digital tversoversløyfe.

Ifølge LG vil «SuitBot» kunne koble seg til alle disse for å skape et nettverk av hjelpsomme roboter, som sammen med kunstig intelligens, forhåpentligvis skal gjøre en rekke bransjer mye mer effektive i fremtiden.

Kroppsnære roboter, eksoskjeletter og RoboCop-drakter

Selv om LG sin «CLOi SuitBot» kan virke revolusjonerende så er det bare det siste eksempelet på det man kaller et eksoskjelett. Listen er lang med selskaper innen kunstig intelligens og robotikk, som har laget lignende prototyper av kroppsnære robotdrakter og RoboCop-lignende drakter.

Dette er en fungerende prototype av et eksoskjelett fra Hyundai, som også er bygget for arbeidere i fabrikker og andre industrier. (Image: © Hyundai)

Eksoskjeletter er ikke noe nytt, og spesielt innen militær forskning har dette vært ett hett tema lenge. I 2015 så dekket vi en sak om at US Defense Advanced Research Projects Agency, eller DARPA, lenge hadde jobbet med en slik drakt som skulle hjelpe soldater med å bære tyngre over lengre distanser uten å kollapse ved ankomst.

Teknologiselskaper som Hyundai har også jobbet med dette konseptet lenge, og de designet et eksoskjelett i 2016. Og som med LG sin «SuitBot» så var den robotdrevne drakten laget primært for bruk i yrker hvor farlige eller tunge objekter kunne flyttes lettere, samtidig som faren for skader, spesielt mot knær og hofter, kunne minimeres.

Så selv om eksoskjelettene ikke er noe nytt, så er LG sin plan om å koble «SuitBot» og de øvrige robotene sammen, et svært tiltalende konsept. LG lover også at måten drakten beveger seg på ikke bare skal være ekstremt effektiv, men også oppleves naturlig og til god hjelp når den er påkledd et overarbeidet menneske.