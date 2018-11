LG kan presentera en böjbar mobil i början av 2019

Ibland känns böjbara mobiler lite som bussar: Du kan vänta i vad som känns som ett årtionde på en och sedan dyker det plötsligt upp tre (eller fler) på en och samma gång. Samsung kan nämligen presentera en böjbar mobil före slutet av 2018 och nu verkar det som att LG kommer att följa strax därefter, då företaget planerar att visa upp en böjbar enhet under CES 2019.

Vi har dessutom precis fått se vad som är världens första kommersiellt tillgängliga böjbara mobil vid namn Royole FlexPai.

Ryktena kring LG kommer från den trovärdiga läcka Evan Blass, som laddade upp ett inlägg på Twitter där han hävdade att "LG planerar att presentera en böjbar mobil under sitt CES 2019-evenemang." CES 2019 äger rum mellan den 8-11 januari, så det är inte särskilt långt kvar att vänta.

Det är inte det enda vi fått höra, då Digital Trends frågade Ken Hong (LG:s chef för global företagskommunikation) om påståendet och fick svaret att "allt är möjligt under CES". Det är inte direkt någon bekräftelse, men han förnekade inte heller att en sådan enhet är på väg.

(OBS. Länkar i denna artikel kan vara skrivna på engelska)

I can't speak for Samsung......but I do know that LG plans to unveil a foldable phone at its 2019 CES keynote.31 October 2018