Lenovo Yoga C630 WOS varer over 25 timer på én lading, takket være Snapdragon 850

Den første bærbare som kjører på Qualcomm Snapdragon 850-brikken har nettopp blitt vist frem på IFA 2018, og slik det ser ut på papiret kan den holde det gående i over et døgn på én lading.

Qualcomm er best kjent for å lage brikkesett og prosessorer som benyttes i smarttelefoner og nettbrett, men i de senere årene så har teknologien deres også blitt brukt i bærbare datamaskiner som kjører Windows 10.

Det er optimaliseringen av strømforbruket til Snapdragon-brikkesettene som gjør de velegnet til å gi utrolig god batteritid. Et eksempel på dette er HP Envy x2 som kjører på den noe eldre Snapdragon 835-plattformen.

Om tallene til Lenovo stemmer så vil Yoga C630 WOS stille resten av markedet til skamme hva gjelder batteritid. Med 25 timer på en lading er den perfekt for alle som trenger en maskin som holder arbeidsdagen ut og mer enn det.

Forbedret på flere punkter

Det er helt åpenbart at Snapdragon-baserte laptoper har et stort potensiale, men den første generasjonen av maskiner (som tidligere nevnte HP Envy x2) skuffet både når det gjaldt høye priser og lav ytelse. Qualcomm har derfor vært veldig klare på at de nye 850-brikkene skal adressere flere av disse problemene.

I følge Qualcomm så har Snapdragon 850 en ytelsesforbedring på 30 prosent både når det gjelder prosessor og grafikk mot forrige generasjon. Det nye brikkesettet kommer også med et X20 LTE modem for mobildata, og X20 modemet har en teoretisk nedlastingshastighet på 1,2 Gbps og er arvtageren til X16 modemet som hadde en teoretisk makshastighet på 1Gbps.

Det er dermed å forvente at dette i sum skal gi en bedre opplevelse for fremtidige eiere av Lenovo Yoga C630 WOS.

Spesifikasjoner

Som nevnt kommer Lenovo Yoga C630 WOS med mobilt bredbånd som gjør at du enkelt og trygt kan koble til internett og få tilgang til oppdateringer, e-post og alt annet selv når du ikke har tilgang til trådløst eller kablet nett.

I tillegg vil Lenovo Yoga C630 WOS også dra fordel av en ekstremt kjapp oppstart, lik den du er vant til når du vekker telefonen eller nettbrettet.

Den kommer, som andre Yoga-modeller, med en 13,3" 1080p skjerm, og du kan flippe skjermen over for å bruke den som et nettbrett om du ønsker.

I tillegg kommer den med to USB-C porter, og vanlig jack-plugg for hodetelefoner.

Lenovo Yoga C630 vil komme for salg i løpet av september, og sannsynligvis nærmere oktober her hjemme. Norske priser er ikke klare enda, men utifra prisen Lenovo opplyst om under IFA 2018 på 999 Euro (ca 9 750 kroner) så vil nok prisen i Norge være noe høyere.

Det later derfor til at de høye prisene for bærbare maskiner med Snapdragon-brikkesett vedvarer.

Det er først når vi får hendene på en og får testet den, at vi kan se om forbedringene som 850-brikkesettet bringer over forrige generasjon kan rettferdiggjøre den høye prisen.