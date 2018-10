Klassisk Zelda-spill på Nintendo Switch Online blir lettere med lagret fremgang

Nintendo har gjennomført en anseelig oppdatering av biblioteket NES-spill tilgjengelig på Nintendo Switch-konsollen via Nintendo Switch Online-tjenesten, men en tar kaken: en spesiallaget fil som inneholder lagret fremgang i «The Legend of Zelda».

Nintendo har nå tilgjengeliggjort den oppdaterte versjonen av «The Legend of Zelda», inneholdende et sett spesielle lagrede spill som alle har tilgang til, hvilket gjør at man starter som Link med alle hans spesialvåpen og utstyr allerede låst opp, for ikke å snakke om at man også har haugevis med rupees (valutaen spillet bruker) som man kan bruke til å kjøpe enda mer snacks fra butikkene i spillet.

Idéen bak er å gi spillere tilgang til de senere nivåene i spillet, som mange antageligvis ikke har sett, selv ikke de som spilte spillet da det først kom ut på NES i 1987 – spillet er overraskende vanskelig og esoterisk.

Nintendo lover at de skal gi ut andre sett med spesiallagede lagrede spill for online-variantene av sine NES-spill i fremtiden. Vi kan allerede se for oss at fremgangsfokuserte spill som «Super Mario Bros. 3» og «Metroid» kommer til å størst utbytte av denne smarte funksjonaliteten.

Samtidig sier Nintendo at de har lagt til tre spill i appen: «NES Open Tournament Golf», «Solomon's Key» og «Super Dodge Ball». I november kommer appen i tillegg til å få «Metroid», «Mighty Bomb Jack» og «TwinBee», mens desember vil by på «Adventures of Lolo», «Ninja Gaiden» og «Wario's Woods».

Hvis Nintendo holder koken og fortsetter å legge til unik funksjonalitet og andre fjonge saker til NES-biblioteket sitt på Switch, kan dette helt klart bli et særs godt salgsargument for å skaffe seg konsollen – særlig siden den allerede har blitt hacket.