Klassisk Zelda-spil på Nintendo Switch Online bliver nemmere med ny specialversion

Nintendo har foretaget en stor opdatering af NES-kataloget af spil tilgængelig på Nintendo Switch-konsollen via Nintendo Switch Online-tjenesten - men der er én, der især udmærker sig: En specialversion af The Legend of Zelda.

Nintendo har netop lanceret den opdaterede version af The Legend of Zelda, der indeholder et sæt særlige lagrede spil, som alle kan få adgang til. Det betyder, at du starter som Link med næsten alle hans specialvåben samt udstyr i oplåst tilstand, og du får tilmed masser af rupees (spillets valuta), som du kan købe endnu flere godbidder for i spillets butikker.

Idéen bag specialudgaven er at give spillere mulighed for at nå frem til de senere niveauer i spillet, som mange nok er gået glip af, selv om de spillede spillet, da det udkom på NES helt tilbage i 1987 – det er et overraskende svært og esoterisk spil.

Nintendo lover at udgive andre sæt med speciallavede, lagrede spil til deres online NES-spil i fremtiden. Vi kan allerede forestille os, at progressionsfokuserede spil som Super Mario Bros. 3 og Metroid vil blive de, der kan få størst fordel af denne smarte feature.

Nintendo har samtidig lagt tre spil i app'en: NES Open Tournament Golf, Solomon's Key og Super Dodge Ball. I november får app'en desuden Metroid, Mighty Bomb Jack og TwinBee, mens Adventures of Lolo, Ninja Gaiden og Wario's Woods kommer i december.

Hvis Nintendo bliver ved med at tilføje unikke features og andre godter til NES-kataloget på Switch, kan det blive endnu et godt salgsargument for konsollen - især siden den allerede er blevet hacket.