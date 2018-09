iPhone XS mot iPhone X: har Apple forbedret sin beste telefon?

Det har vært lenge å vente, og forventningene har vært skyhøye til den nye telefonen som har fått navnet iPhone XS. Det er mye nytt i denne modellen, men den er ikke den total overhalingen som iPhone X på mange måter var.

Det er faktisk vanskelig å skille de to fra hverandre uten å se to ganger, så hva er det egentlig som er nytt og forbedret her? Og ikke minst, hvordan er disse to telefonene sammenlignet totalt sett?

I denne saken får du en full sammenligning av design og spesifikasjoner av både iPhone XS og iPhone X, som forhåpentligvis svarer på begge de to spørsmålene.

Design: iPhone XS vs iPhone X

Når det kommer til design så er de to så og si identiske, hvilket ikke burde være noen overraskelse siden dette er en «S»-modell.

Begge telefonene har en metall-ramme og glass på baksiden, mens det på forsiden er et skjermhakk på toppen av skjermen. Ellers er det nesten ikke noe synlig ramme.

Også dimensjonene er de samme, og begge modellene måler eksakt 143,6 x 70,9 x 7,7 mm, mens vekten er noe forskjellig med iPhone XS på 177 g og iPhone X på 174 g.

Apple hevder at iPhone XS skal være robust, og at glasset som er benyttet i denne modellen er det sterkeste som er brukt i en smarttelefon noensinne. I tillegg er XS sertifisert med IP68, som betyr at den kan være under 2 meter med vann i opptil 30 minutter. iPhone X på den andre siden kan bare senkes til 1 meters dyp, og har en IP67-sertifisering.

iPhone XS kommer også i en ny farge, nemlig gull. I tillegg kommer det varianter i sølv og stellar grå, slik som iPhone X.

Skjerm: iPhone XS vs iPhone X

Begge modellene har en 5,8 tommer OLED-skjerm og samme skjermhakk og minimale rammer. Begge skjermene har et 19,5:9 aspektforhold og en oppløsning på 1125 x 2436. Det gir en pikseltetthet på 458 piksler per tomme.

Så i denne kategorien er det ikke mye som skiller de, bortsett de endringene som er gjort i kulissene. For eksempel har iPhone XS 60 prosent større dynamisk rekkevidde over forgjengeren.

OS og CPU: iPhone XS vs iPhone X

iPhone XS kommer med den nye A12 Bionic-brikken, som er en oppgradering fra A11 i iPhone X.

Begge brikkesettene har seks kjerner, men A12 Bionic er langt mer kompakt på 7 nanometer og er med det først ut i bransjen til å oppnå den tettheten. Telefonens ytelseskjerner er opptil 15 prosent raskere enn A11, og bruker så mye som 40 prosent mindre strøm. Effektivitetskjernene bruker opptil 50 prosent mindre strøm. Den har også en 50 prosent raskere GPU, og en langt raskere NPU (Neural Processing Unit).

Selvsagt så er iPhone X fortsatt en av de kraftigste telefonene på markedet, så det er usannsynlig at du kommer til å merke stor forskjell mellom de to modellene i daglig bruk.

Også på lagring så tar iPhone XS førsteplassen, og den største modellen kommer med 512 GB mot iPhone X sine 256 GB.

Når det kommer til programvare så er telefonene stort sett like. iPhone XS slippes med iOS 12, men innen telefonen slippes for salg så vil du også kunne oppgradere iPhone X til samme versjon. Det er verdt å merke seg at iPhone XS sannsynligvis vil være støttet lenger i fremtidige iOS-versjoner enn forgjengeren.

Batteri og Kamera: iPhone XS vs iPhone X

Både iPhone XS og iPhone X har bakre kamera med 12MP to-linse oppsett, bestående av et telefoto f/2.4-objektiv og et vidvinkel f/1.8-objektiv. Begge telefonene har også optisk bildestabilisering på begge objektiver.

Men kameraet er forbedret for iPhone XS, takket være ting som en bedre True Tone-blits, og muligheten til å justere uskarphet etter at du har tatt et bilde.

Selvfølgelig har begge telefonene også TrueDepth-kameraer foran, noe som gjør Face ID til den primære måten å låse opp telefonene.

Apple har ikke avslørt størrelsen på batteriet i iPhone XS, men har sagt at det kan vare opptil 30 minutter lenger enn iPhone X. iPhone X har et 2 716 mAh-batteri som i våre tester varer i rundt en dag .

Pris og tilgjengelighet: iPhone XS vs iPhone X

iPhone XS Max ble lansert i dag og kan forhåndsbestilles på fredag, 14. september kl. 09.01. Salget åpnes en uke senere, 21. september.

IPhone XS Max kommer til å være tilgjengelig i tre konfigurasjoner; 64 GB, 256 GB og 512 GB. Apple har priset 64 GB-modellen til 12 690 kr, mens 256 GB-versjonen vil selges for 14 490 kr og 512 GB vil gå for 16 790 kr.

iPhone X kan du fortsatt kjøpe, men den er ikke lenger tilgjengelig for kjøp direkte fra Apple. Den har fortsatt en listepris på samme nivå som XS, men det er å forvente at butikkene kan komme til å kutte disse prisene etterhvert.

Konklusjon

På papiret ser iPhone XS ut til å være en moderat oppgradering fra iPhone X, med et nyere og raskere brikkesett og andre mindre oppgraderinger, mens de beholder designet stort sett på samme nivå.

På samme måte som tidligere S-modeller så har Apple gjort forbedringer fra forrige generasjon og ikke en full overhaling. Så langt ser det ut til at det ikke er verdt å oppgradere basert på spesifikasjoner alene.

Om du står på vippen mellom de modellene, og du kan svelge den høye prisen, så er XS definitivt en bedre telefon. Men vi anbefaler å vente på en skikkelig test før du bestemmer deg, i tilfelle det er noen skjulte problemer med denne modellen.