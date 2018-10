iPhone XS drop-test: se Apple's 'mest holdbare glas nogensinde' falde fra to etagers højde

Apple fortæller gerne, at deres iPhone XS og iPhone XS Max er udstyret med 'det mest holdbare glas nogensinde på en smartphone', og i dag kan vi se det blive afprøvet.

Selv om resultaterne kan variere, var iPhone XS i stand til at overleve et fald på 3,3 meter i en test hos Tom's Guide . Der er en drop-test video, som beviser at den landede sikkert, til trods for at den faldt direkte ned på et beton-underlag med skærmen forrest.

IPhone XS og iPhone XS Max overlevede også fald på 1 meter, 1,25 meter og 1,5 meter, hvor den landede på forskellige måder: på nederste kant, med skærmen nedad og med bagsiden nedad. Det er de mest almindelige højder, hvorfra klodsede brugere (ikke dig eller mig, selvfølgelig) gang på gang kommer til at tabe telefonen.

Det tog et fald på 6 meter at smadre glasset på iPhone XS Max i en endelig drop-test. Dette fald på to etager gjorde telefonen ubrugelig. Den så ud til at have flere revner end pixels – og gik fra Super Retina til super revnet.

Opdatering med problemer: iOS 12-problemer og hvordan du fikser dem

Dæk dig ind med et iPhone XS-cover

Den nye drop-test fortæller os to ting: for det første bruger iPhone XS og iPhone XS Max formentlig Corning's nye Gorilla Glass 6 (Apple siger det aldrig med sikkerhed), som angiveligt er to gange stærkere end Gorilla Glass 5. Samsung Galaxy S10 får muligvis den samme ekstra-stærke beskyttelse.

For det andet, selv med den ekstra beskyttelse, er det en god idé at investere i et iPhone XS cover , hvis du køber en iPhone, hvor prisen starter ved 8.899 kroner. Og måske vil du også investere i AppleCare+.

Apple's påstand om, at de bruger det 'mest holdbare glas nogensinde på en smartphone' ser ud til at holde, i hvert fald i denne særlige test. Tom’s Guide nævner klogt nok, at egne resultater kan variere. Det har vi ofte oplevet i vore egne personlige iPhone drop-tests, som selvfølgelig alle sammen også har været fuldstændig med vilje (eller også har de ikke).