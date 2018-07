iPhone XI kan ha grovkalibret lader medfølgende i boksen

Det kan virke som om Apple endelig kommer til å starte å ha medfølgende lader for rask lading i iPhone-boksene sine fremover. Hvilket høres logisk ut, men selv om iPhone X, iPhone 8 og iPhone 8 Plus alle støttet rask lading, så måtte man kjøpe en slik lader separat. Når det gjelder iPhone XI, iPhone XI Plus og iPhone 9 (eller hva nå enn de blir hetende til slutt), så kan dette dog forandre seg.

Dette er ikke første gangen vi har hørt om at en mer effektiv lader skal følge med i iPhone-boksen, men nå har Macotakara — som tidligere har hatt god treffprosent på Apple-lekkasjer — gjentatt påstanden, og sier de har informasjon fra leverandør.

Selv om Apples fremtidige telefoner ser ut til å få laderen — som man tror er på 18 W — medfølgende i boksen, så sier Macotakara at den antageligvis ikke kommer til å være til salgs, i alle fall ikke på en stund, siden leverandøren tilsynelatende ikke har kapasitet til å bygge nok ved siden av de som sendes ut med telefonene.

Alternativer

Så, hvis du håpte på å kjøpe en ekstra, eller om du har en eldre iPhone og hadde lyst til å skaffe deg en rask lader (av akkurat denne typen), så er det ikke sikkert det blir mulig.

Sannsynligheten er stor for at du fortsatt kan kjøpe den eldre varianten på 30 W, hvilket gjør at man kan stille seg spørsmål ved hvor rask den nye på 18 W vil være. Likevel, hvis du satt og ventet på at den nye kom til å bli tilgjengelig, så venter du kanskje forgjeves.

Uansett hvilken lader man ender opp med, så er det helt klart at de bør være langt raskere enn 5 W-modellene som Apple per nå putter i iPhone-boksene.

Kilde: Phone Arena