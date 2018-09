iPad Pro 3 vil måske droppe Lightning til fordel for USB-C, siger respekteret analytiker

Man kan altid stole på Apple-analytiker Ming-Chi Kuo , når det handler om at komme med forudsigelser i forhold til Cupertino-producentens kommende produkter – også selv om de ikke altid viser sig at være 100% præcise.

Som rapporteret af MacRumors , i optakten til denne uges Apple-event , har den produktive prognose-smed endnu en gang offentliggjort research-notater med detaljer om, hvad han mener Apple har i godteposen til os for resten af året. Og hvor hans tidligere rapport fra juli var mere Mac-fokuseret, koncentrerer Kuo’s seneste forudsigelser sig om iPad Pro 3 , iPhone 9 og Apple Watch 4 .

Kuo starter med den kommende 2018-udgave af iPad Pro, og mener at Apple vil inkludere iPhone X 'erens vellykkede Face ID-funktionalitet, og at vi vil se et skift fra Apple’s egen Lightning-tilslutning til industristandarden USB Type-C.

"Udover Face ID-understøttelse, forventer vi, at den vigtigste opgradering i forhold til de nye iPad Pro-modeller, vil være udskiftningen af Lightning til fordel for USB-C-teknologien samt leveringen af en ny 18W strømforsyning i unibody-design, som ikke længere bruger designet med det aftagelige stik," sagde Kuo.

Kuo bemærker, at dette års iPhone-modeller vil bevare deres eksisterende stik og adaptere, selv om en nylig afgørelse fra EU betyder, at Apple kan blive tvunget til at droppe Lightning-teknologien for kommende iPhone-modeller .

Flere forudsigelser

Mens vi er ved iPhones, så mener Kuo, at en billigere 6,1” iPhone med LCD-skærm vil blive lanceret i oktober i år (en smule senere end de meget imødesete iPhone XS og iPhone XS Max) — kunne det være den formodede iPhone XC, som vi rapporterede om i går ?

I sine bemærkninger kom Kuo også med visse forudsigelser i forhold til dette års Apple Watch-udvalg. Han hævder, at alle modeller "vil have smallere rammer, understøtte electrokardiografi (EKG), og vil alle være forsynet med keramiske bagsider (i øjeblikket er visse modeller udstyret med bagsider af kompositmaterialer)."

Mens den keramiske bagside er nyt for os, så har vi tidligere hørt rygter om 15% større skærme og EKG-understøttelse – her kan du se, hvordan skærmen på Apple Watch 4 kan komme til at se ud.