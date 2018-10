iPad Pro 2018 kan vara så tunn att den blir utan hörlursuttag

iPad Pro 10,5 var redan en väldigt tunn enhet med sina 6,1 millimeter, men nu verkar det som att iPad Pro 2018 kommer att vara ännu tunnare, då en källa hävdar att den bara kommer att vara 5,9 millimeter tjock.

Det kommer dock till ett pris, då samma källa hävdar att den nya enheten inte kommer att ha ett 3,5 millimeters hörlursuttag. Det beror förmodligen på att enheten kommer att vara så tunn att det inte finns plats för ett.

Källan i fråga är Twitter-användaren CoinCoin, som började läcka saker i september. Dessa läckor handlade framför allt om iPhone XS-serien och som visade sig stämma, så detta kan mycket väl vara sant det också.

Detta är inte första gången vi fått höra dessa påståenden, då läckta renderingar av iPad Pro 2018 visar upp en enhet utan hörlursuttag och som läcktes tillsammans med dimensioner som nämnde en tjocklek på 5,85 millimeter. Det är inte särskilt långt ifrån vad den nya läckan påstår.

Of course no headphone jack on the upcoming new iPad. 5.9mm thickness is pretty good though.October 12, 2018