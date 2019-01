Huawein MateBook 13 pyrkii päihittämään Applen MacBook Airin kaikilla osa-alueilla

Huawei on julkistanut CES 2019 -tapahtumassa uuden MateBook 13:n, joka on verrattain edullisella hinnalla varustettu 13-tuumainen Ultrabook alan viimeisimmällä teknologialla varustettuna.

Huawei MateBook 13:ssa on Intelin kahdeksannen sukupolven Whiskey Lake -prosessori, 8 gigaa RAM-muistia, jopa 512 gigan SSD-kiintolevy sekä vaihtoehtoinen Nvidia GeForce MX150 -näytönohjain. Näyttönä toimii puolestaan 2 160 x 1 440 -resoluutioon kykenevä 13,3 tuuman kosketusnäyttö.

Pienikokoisen kannettavan virtalähteenä on 41,7 Wh akku, jonka lupaillaan riittävän noin kymmeneksi tunniksi.

MateBook 13 on saatavilla myöhemmin tammikuussa. Vaihtoehtoina ovat joko Intel Core i5-8265U -prosessorilla ja integroidulla näytönohjaimella varustettu malli hintaan 999 dollaria tai tehokkaampi Intel Core i7-8565U:lla sekä Nvidian MX150 -näytönohjaimella kuorrutettu versio 1 299 dollarilla. Eurohintoja ei vielä julkistettu.

Huawei vs Apple

Huawein uusi MateBook ei ainoastaan ole edullisempi kuin alhaisimmillaan 1 149 euroa maksava Applen MacBook Air, se on myös paljon tehokkaampi. MateBook 13:n kahdeksannen sukupolven Intel Whiskey Lake U -sarjan prosessori on huomattavasti tehokkaampi kuin Applen uusimmasta löytyvä Amber Lake -prosessori.

Puhumattakaan vielä Core i7 -mallissa olevasta MX150-näytönohjaimesta, joka päihittää MacBook Airin integroidun Intel UHD Graphics 617 -näytönohjaimen mennen tullen. Tosin sekään ei suoriudu puhtaassa pelikäytössä moitteettomasti, eikä MateBookin resoluutio myöskään kannusta pelaamiseen.

Huawei on onnistunut lisäksi mahduttamaan Ultrabookin laadukkaat komponentit pieneen, kannettavaan muotoiluun. Kannettavan paksuus on vain 14,9 mm ja se painaa noin 1,3 kiloa, joten se on ohuempi kuin MacBook Air on paksuimmillaan ja vain aavistuksen sitä painavampi.

Huawei myös ymmärtää, että tehokkaan prosessorin jäähdyttäminen näin ohuessa kannettavassa on tärkeää. MateBook 13:ssa onkin sitä varten räätälöity Shark Fin Design 2.0 -jäähdytys, joka parantaa ilmavirtausta yhtiön väitteiden mukaan jopa 25 prosenttia.

Turvallisuuden suhteen Huawei MateBook 13:ssa on yhtiön puhelimista tuttu One Touch -sormenjälkiskanneri, joka on integroitu virtanäppäimeen. Kaikki biometrinen data on lisäksi tallennettu itse laitteeseen, eikä niitä lähetetä lainkaan pilvipalveluihin.

Sekä MacBook Airissa että MateBook 13:ssa on myös kaksi USB-C- ja kuulokeliitäntä, mutta ainoastaan Applen kannettavassa on myös tuki Thunderbolt 3:lle.