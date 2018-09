Her er den offisielle lanseringsdatoen for Google Pixel 3

Lanseringen av Google Pixel 3 er satt til tirsdag 9. oktober klokka 16:00, ifølge en invitasjon som ble sendt ut til Techradar og øvrig presse i dag.

Det har dryppet og lekket i flere måneder rundt denne lanseringen, som vil finne sted i New York. Vi forventer at Google vil avdekke opptil tre nye Pixel-telefoner denne gangen. Det hele vil bli streamet live for alle som ønsker å se på.

Datoen kommer ikke som en stor overraskelse, i og med at både ryktene og tidligere erfaringer med Pixel-lanseringer har gjort at oktober har vært den mest sannsynlige måneden for en lansering. Både Pixel 2 og den originale Pixel ble lansert i samme måned, henholdsvis 4. oktober i 2017 og 2016.

Veldig få overraskelser igjen

I det siste har flere store lekkasjer rundt de nye Pixel-modellene gjort at det er få overraskelser igjen. En av telefonene har også blitt gjenglemt i baksetet på en Lyft (Uber-konkurrent).

Det ser ut til at Google Pixel 3 XL kommer med en 6,2'' skjerm med et rimelig fremtredende skjermhakk, som angivelig skal huse kameraer for det som har blitt kalt «Super Selfies». I tillegg ryktes det at de fremre kameraene kan ha en variabel blenderåpning som kan veksle mellom f/1.8 og f/2.2.

Et bilde som viser det store skjermhakket som huser «Super Selfie»-kameraene

Den mer «normale» Google Pixel 3 skal angivelig ha en 5,4'' skjerm med litt mer synlig ramme i topp og bunn av telefonen, men ikke like mye som på Pixel 2. Det er så langt ingen rapporter som tyder på at «Super Selfie»-funksjonen vil komme til denne modellen.

Både Pixel 3 og Pixel 3 XL skal kjøre på Qualcomms Snapdragon 845-brikkesett, og de kommer med 4 GB RAM. Det kan virke noe lavt når de fleste nå kommer med enten 6 eller 8 GB, men på den annen side så har kameraet alltid vært fortrinnet til Googles smarttelefoner. Derfor avventer vi dommen inntil vi har sett hva slags bilder den nye generasjonen telefoner tar.

I tillegg har det versert flere rykter om en tredje, billigere, Pixel 3-modell. Det har vært få rykter rundt denne modellen, men Google skal visstnok jobbe på en versjon som skal konkurrere med iPhone 9.

Hvorvidt vi kommer til å se en billig-versjon får vi altså først vite 9. oktober.

Gitt den massive dekningen, lekkasjene og ryktene så er nok det meste rundt Pixel 3 og Pixel 3 XL skrevet i stein, men det er fortsatt rom for noen små overraskelser.

Ikke tilgjengelig i Norge

Pixel-telefonene er ikke veldig godt kjent her hjemme på berget, og det er ikke rart.

Pixel selges nemlig ikke offisielt i Norge, selv om flere nettbutikker tilbyr dem. Dette dreier seg om importerte telefoner, som har et høyere prispunkt enn om Google skulle solgt de offisielt til norske forbrukere.

Det er derfor vanskelig å si noe om hva prisen og tilgjengeligheten her hjemme vil bli.