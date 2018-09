Her er den officielle lanceringsdato for Google Pixel 3

Præsentations-event'en for Google Pixel 3 vil finde sted tirsdag den 9. oktober, ifølge en invitation som pressen, inklusive TechRadar, modtog i dag.

Præsentationen finder sted i New York City og vi forventer, at Google vil afsløre hele tre telefoner, hvis vi skal dømme ud fra de mange rygter og lækkede rapporter, som nu igennem flere måneder er kommet i en lind strøm.

Google Pixel 3 vil blive præsenteret kl. 11am Eastern Time, hvilket vil sige kl. 17 dansk tid. Google siger, at de vil sende en live stream af deres event, som vil være tilgængelig for alle.

Selve timingen er ikke nogen overraskelse. Den 9. oktober har ifølge rygterne ligget mere eller mindre fast igennem de seneste to måneder, og både Pixel 2 og den originale Pixel blev lanceret på nogenlunde samme tidspunkt, nemlig den 4. oktober i både 2017 og 2016.

Meget få overraskelser tilbage

På det seneste har der været et antal massive Google Pixel-læk, hvor telefonerne ved flere lejligheder har fundet vej ud i det fri, herunder et tilfælde hvor den blev efterladt på bagsædet af en Lyft -hyrevogn.

Google Pixel 3 XL vil angiveligt have en 6,2”-skærm med et ganske prominent indhak. Det er hidtil blevet brugt til at huse kameraerne til det, der er blevet kaldt 'Super Selfies,' og kameraerne på fronten vil måske have variable blænder på f/1.8 og f/2.2 .

Det er et noget stort indhak

Standard-udgaven af Google Pixel 3 siges at have en 5,4”-skærm med en lidt større kant i toppen og bunden, men ikke nær så markant som på Pixel 2. Der forlyder intet om, hvorvidt Super Selfies vil blive inkluderet på de mindre telefoner.

Både Pixel 3 og Pixel 3 XL vil angiveligt blive drevet af et Qualcomm Snapdragon 845-chipset og 4GB RAM. Det virker som en relativt lille RAM-størrelse i betragtning af, at mange telefoner nu om dage er udstyret med 6GB eller ligefrem 8GB. Google’s kamera har dog altid været telefonens mest markante feature, så vi venter med at bedømme specifikationerne, indtil vi har set den tage billeder.

Så er der den mystiske billige Pixel 3. Det har været småt med rygter i forhold til denne telefon, men det siges, at Google arbejder på en lavpris-udgave af Pixel, som er rettet mod Apple’s formodede iPhone 9 . Vi får se, som denne version dukker op den 9. oktober.