Grand Theft Auto 4 mister snart en del av musikken sin

Tro det eller ei, men denne måneden er det 10 år siden siden Grand Theft Auto 4 kom ut. Men i stedet for å feire, kommer Rockstar til å fjerne en god del av musikken fra spillet.

Det er Kotaku som melder at et ukjent antall lisensavtaler for låter på spillets lydspor går ut 26. april. Dermed blir Rockstar nødt til å fjerne dem via en oppdatering. Kotakus kilder melder om at det gjelder «en haug» med låter, men Rockstar har ikke gått ut med en spesifikk liste.

Som kjent er det ikke første gang dette skjer med et spill som har vært ute i noen år. I 2014 måtte et stort antall låter fjernes fra San Andreas, og i fjor ble Alan Wake fjernet fra Steam og Xbox Store på grunn av lisensproblemer.

Løsning kan komme

En del San Andreas-eiere protesterte i sin tid fordi de ikke ble advart om at den nevnte oppdateringen faktisk fjernet musikk fra spillet fremfor å tilføre noe nytt, og eiere av Grand Theft Auto 4 på PS3 skal visstnok få mulighet til å omgå problemet.

Ifølge Kotaku vil PS3-eiere motta en systemmelding innen 26. april, som lar dem laste ned digitale kopier av låtene og beholde dem i spillet. Det er uklart hvordan dette vil fungerer i praksis, og om Xbox- og PC-spillere vil få samme mulighet.

Uansett hvordan dette utspiller seg – hvis du fortsatt er ute og bowler med Roman, skal du være klar over at fremtidig oppdateringer kan komme til å fjerne innhold fremfor å legge til noe.