Google Pixel 3 XL angiveligt fotograferet efter at være blevet efterladt i en taxi

Google Pixel 3 XL har været lækket så mange gange, at det nærmest virker som om det må være med vilje. Hvis vi går ud fra, at det ikke er et eller andet udspekuleret plot fra Googles side til at få os på vildspor, så kan der ikke længere være nogen tvivl om designet på telefonen, især fordi den nu er blevet lækket igen, denne gang efter at have været efterladt i en Lyft-hyrevogn.

Føreren af bilen tog nogle billeder af telefonen, inden han returnerede den til ejeren, og sendte derefter billederne til Android Police .

Og for at være ærlig, så er der ikke så meget at sige om billederne, som ikke allerede er blevet sagt.

Når der kommer til stykket, så er Google Pixel 3 XL en telefon, som er blevet fotograferet i det fri adskillige gange. Herudover er den blevet set i lækkede renderinger , og disse seneste billeder ligger helt i tråd med de foregående.

Image 1 of 2 Et nærmere kig på kamera-fremspringet på Pixel 3 XL. Credit: Android Police Image 2 of 2 Vi har ikke tal på de gange der er lækket billeder af Pixel 3 XL. Credit: Android Police

Set det hele før

Der er det velvoksne kamera-fremspring, dens dual-lens front-kamera, bræmmen under skærmen, hvor højttaleren sidder og den to-tonede bagside med en enkelt linse til kameraet samt en fingeraftrykslæser, ligeledes på bagsiden.

Det er værd at bemærke, at dette formodes at være en præ-produktionsmodel, så det kan være, at den endelige Pixel 3 XL vil være en smule anderledes, men nu hvor vi er så tæt på den forventede oktober-lancering , regner vi ikke med, at den vil ændre sig ret meget.

Sådan som tingene ser ud, regner vi med, at der vil komme endnu flere billeder af telefonen inden da.