Google Pixel 3 og Pixel 3 XL ser ud som forventet på lækkede fotos

Google afslører officielt deres telefoner Pixel 3 og Pixel 3 XL den 9. oktober, men det har ikke dæmmet op for strømmen af læk. Overhovedet ikke.

Det seneste Pixel 3-læk rummer et sæt formodede pressebilleder… og telefonen ser i store træk ud som vi havde forventet. Vi kan naturligvis ikke bekræfte, at billederne er ægte, men de viser både standardversionen og den store version af telefonen - og hvis billederne står til troende, kommer den større model med en notch i toppen i stil med den på iPhone XS.

Derudover bekræfter billederne oplysningerne i mange af de tidligere læk, herunder et enkelt bagkamera og et dual kamera på forsiden samt kanter i bunden på begge modeller. Det hollandske websted Nieuwe Mobiel kommer ikke ind på, om de to linser på forsiden er der for at aktivere den såkaldte 'Super Selfies'-funktion, som ifølge tidligere rygter skulle muliggøre bedre bokeh-effekter via en ny portræt-funktion. Vi ved heller ikke, om en af dem er en vidvinkel-linse.

Det er ikke overraskende, at billederne viser de formodede Pixel 3-telefoner med Android Pies karakteristiske navigering og søgelinje - men i modsætning til på andre telefoner, ser denne ud til at have et farvet Google-logo til venstre og en Google Assistant-knap til højre. Og hvis vi går i detaljen, viser billederne ikke den slørede baggrund, vi ville forvente fra Pie, men dette matcher tidligere læk fra Reddit af, hvordan Pixel 3 angiveligt ser ud.

Billederne viser også Pixel 3 og XL-telefonerne i mørkegrå tekstilcovers, som Google først lancerede med sidste års Pixel 2-telefoner.

Vi får at se, hvor præcise disse læk er, når Google afslører Pixel 3-telefonerne den 9. oktober. Ja, næsten alt er allerede sluppet ud, men vi ved stadig ikke, hvor meget telefonerne kommer til at koste. Priserne på Pixel 2 startede ved cirka 6.500 kroner, da den kom til salg i danske webshops (teleselskaberne solgte den ikke), og efterfølgeren forventes ikke at blive prissat meget højere.