Google Clock kan nå kople alarmer opp mot Spotify

Google Clock fungerer nå i tospann med Spotify, for å gjøre alarmklokken din lettere å håndtere.



Istedenfor å bruke appens innebyggede alarmlyder kan man nå kople sammen Google Clock-appen og en Spotify-konto, slik at man kan meske seg med alle slags musikalske oppvåkningsmetoder.

Brukere av androidtelefoner kan fortsatt bruke sine egne spor eller nedlastede MP3-filer som alarm, men at støtte for Spotfiy har blitt lagt til tilgjengeliggjør alle ens favorittsanger, at man kan velge fra Spotifys spillelister, eller bare lete seg gjennom sanger man nylig har spilt.



Om man vil våkne til lett singer-songwriter eller en dunkende rave-fest er opp til en selv, de nye valgene tilgjengelige i appen muliggjør at man kan tilpasse musikken etter eget forgodtbefinnende.



Denne nye egenskapen er tilgjengelig for brukere av både gratisversjonen og Premium-varianten av Spotify.

Pussig integrering

Google har som kjent sin egen musikkstrømmetjeneste, Google Play Music, så det er smått merkelig å se at selskapet har valgt å integrere egenskaper fra en annen strømmeplattform i sin alarm-app.



Spotify og Apple Music leder dog an i strømmemarkedet, så valget er nok tatt med tanke på hva kundene får ut av det, og det lover også godt for videre integrering av androidtjenester i fremtiden.



Både Google Clock og Spotify er tilgjengelig fra Google Play Store, og alle enheter som kjører Android 5.0 Lollipop eller nyere kan bruke den nye funksjonaliteten.