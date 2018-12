I fremtiden vil kanskje iPhone og Macbook kunne lade hverandre trådløst

Snart kan du kanskje bruke din nye MacBook til å lade iPhone trådløst, og kanskje til og med gjøre det motsatte også. Det kan i hvert fall bli tilfelle om vi skal dømme etter en ny patentsøknad Apple har levert til US Patent and Trademark Office, og som er omtalt av AppleInsider.

Patenten går ut på å bruke trådløs ladeteknologi i fremtidige Apple-enheter til å gjøre «induktiv lading mellom enheter» mulig.

Apple illustrerer også hvordan dette skal foregå, og tegningene viser en iPad som lader en iPhone, og en Macbook med flere innebygde trådløse ladenoder. En slik løsning vil kreve at enhetene har en eller flere innebygde ladespoler, noe som frem til nå bare har vært i finne i de nyeste iPhone-modellene.

Disse spolene må kunne støtte både sending og mottak av energi, og det vil sannsynligvis kreve nye maskinvare, ikke bare i iPader og Macbooks, men også i iPhone. Selv om sistnevnte som nevnt allerede støtter trådløs lading, virker det lite sannsynlig at det blir mulig å støtte sending av energi motsatt vei kun ved hjelp av en programvareoppdatering.

Dette er selvfølgelig bare en patentsøknad, og det er ingen garanti for at vi vil se slike muligheter i fremtidige Apple-enheter. På den andre siden gir det i hvert fall et håp om at fremtidens enheter kan bli mer fleksible utover at du kan lade telefonen din fra laptopen med en lightning-kabel.